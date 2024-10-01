شكرا لقرائتكم خبر عن هل قلة شرب الماء تسبب حصوات الكلى؟.. اعرف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

يعاني عدد متزايد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم من حصوات الكلى، ويُعتقد أن الجفاف هو أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تكوين حصوات الكلى، فعندما يصاب الشخص بالجفاف، لا يحصل جسمه على ما يكفي من السوائل لأداء أنشطته العادية، ويمكن أن يؤدي نقص السوائل هذا إلى إلحاق الضرر بالكلى بعدة طرق، بما في ذلك انخفاض تدفق الدم في الكلى، وتركيز البول، وزيادة خطر حصوات الكلى، وتفاقم اختلال توازن الكهارل، وإصابة الكلى الحادة، وفقًا لموقع "Healthline".

علاقة الجفاف بتكوين حصوات الكلى

الجفاف، الذي يحدث عندما يفقد الجسم كمية من السوائل أكبر مما يستقبله، هو عامل خطر رئيسي لنمو حصوات الكلى، وعندما يصاب الجسم بالجفاف، يرتفع تركيز المعادن والأملاح في البول، مما يوفر بيئة تعزز تكوين هذه الحصوات المؤلمة.

ما هي حصوات الكلى؟

تُعرف الرواسب الصلبة من المعادن والأملاح التي تتراكم داخل الكلى باسم حصوات الكلى، وتأتي هذه الحصوات في مجموعة من الأحجام، من حبيبات الرمل الصغيرة إلى كرات الجولف الكبيرة، وعندما يصل تركيز البول إلى مستوى مرتفع، يبدأ تكوين الحصوات، وفي مثل هذه الحالة، تتصلب المعادن مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك وتتجمع معًا بسبب عدم كفاية شرب الماء، مما يؤدي إلى تكوين الحصوات.

وعندما لا يحصل جسمك على كمية كافية من الماء، فإنه ينتج كمية أقل من البول، والتي تكون أيضًا ذات طبيعة مركزة، ويحتوي هذا البول المركز على المزيد من المعادن والأملاح، مثل الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، والتي يمكن أن تتبلور وتشكل حصوات الكلى، وما بدأ كبلورات صغيرة، يمكن أن ينمو بمرور الوقت إلى حصوات أكبر وبالتالي يسبب الألم والمضاعفات المحتملة المرتبطة بحصوات الكلى، ومع ذلك، إذا كنت رطبًا جيدًا، فإن ذلك يخفف من المعادن والأملاح الموجودة في البول، وبالتالي يقلل من فرص تكوين الحصى.

وفي هذا الصدد، يعد تناول الكثير من الماء طوال اليوم أمرًا مهمًا للغاية، خاصة في الصيف وبعد ممارسة النشاط البدني، سيساعد ذلك في الحفاظ على صحة الكلى السليمة ومنع حصى الكلى، حيث أن الوظيفة الأساسية للكلى هي تصفية الفضلات والمواد الزائدة من الدم، ومن ناحية أخرى، وينتج الجسم بول أقل وأكثر تركيزًا عند الجفاف، ما قد يؤدي إلى عملية التبلور لهذا البول المركز، وقد تؤدي ذلك في النهاية إلى تكوين حصى الكلى.

أعراض الجفاف وقلة الترطيب في الجسم

الشعور بالتعب والدوار والبول الأصفر الداكن هي بعض العلامات المبكرة للجفاف، حيث يزيد الجفاف من فرصة تكوين حصى الكلى، والتي يمكن أن تسبب آلامًا مبرحًا ودمًا في البول ورغبات متكررة في التبول.

ما هي خيارات العلاج لحصوات الكلى؟

اعتمادًا على حجم ونوع الحصوة، توجد علاجات مختلفة لحصوات الكلى، وغالبًا، يمكن إزالة الحصوات الأصغر حجمًا من المسالك البولية بشكل طبيعي دون جراحة، ويمكن مساعدة هذا الإجراء عن طريق شرب الكثير من الماء، والذي يتم دمجه أحيانًا مع دواء استرخاء الحالب للسيطرة على الانزعاج أثناء مرور الحصوة، ويمكن أيضًا إعطاء مسكنات الألم من قبل الأطباء، ولكن إذا كانت الحصوة كبيرة جدًا بحيث لا تمر بشكل طبيعي من الحالب، تكون هناك حاجة إلى مساعدة طبية، من خلال تفتيت الحصوات بموجات الصدمة خارج الجسم (ESWL) وهو علاج نموذجي للحصوات داخل الكلى، والذي يكسر الحصوة إلى قطع أصغر يمكن تمريرها بسهولة باستخدام الموجات الصوتية.

ويمكن استخدام منظار الحالب لحصوات الحالب، حيث يتم تفتيت الحصوة أو إزالتها بعد تمرير منظار داخلي صغير عبر المثانة.

وفي الحصوات الأكبر حجمًا، قد يكون PCNL ضروريًا إذا كانت الحصوات كبيرة جدًا أو في مكان غير مريح، وهو يعنى عملية استئصال حصوات الكلى عن طريق الجلد، حيث يتم عمل شق صغير في الظهر لإزالة حصوات الكلى مباشرة.

ويؤدي الفشل في العلاج حصوات الكلى إلى حالات أكثر خطورة مثل تلف الكلى على المدى الطويل مما قد يزيد من خطر الفشل الكلوي، لذلك يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا أساسيًا لمنع حصوات الكلى، حيث يمكن أن يؤدي شرب كمية كافية من الماء كل يوم إلى تخفيف المواد الكيميائية الموجودة في البول والتي تسبب حصوات الكلى، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر، كما تعد الفحوصات المنتظمة، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات، أمرًا ضروريًا للوقاية.