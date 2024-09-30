شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يحددون 10 أطعمة فائقة التصنيع تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

أشارت العديد من الأبحاث إلى أن تناول بعض الأطعمة أهمها المشروبات السكرية أو المحلاة صناعياً واللحوم المصنعة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.



وفقاً لدراسة أجرتها كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد حسب تقرير صحيفة " نيويورك بوست"، قام الباحثون بتتبع تناول الأطعمة فائقة التصنيع لأكثر من 200 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتابعوا حالاتهم لمدة ثلاثة عقود تقريبًا لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بأمراض القلب أو السكتة الدماغية .



قال الباحثون إن استهلاك المشروبات السكرية أو المحلاة صناعيا واللحوم المصنعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تحتوي عادةً على سعرات حرارية زائدة، وسكريات مضافة، وصوديوم، ودهون غير صحية.

قام مؤلفو الدراسة بتقسيم هذه الأطعمة إلى 10 مجموعات:

الخبز والحبوب (مع المجموعات الفرعية من حبوب الإفطار والخبز الداكن، والكامل والخبز المصنوع من الحبوب المكررة)

الصلصات والدهون والتوابل

الوجبات الخفيفة والحلويات المعبأة

وجبات خفيفة لذيذة معبأة

المشروبات المحلاة بالسكر

اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك المصنعة

أطباق الطعام الجاهزة أو الساخنة.

الحلويات التي تعتمد على الزبادي ولألبان

المشروبات المحلاة صناعيا.



حدد الباحثون أن ليس كل الأطعمة غير المشبعة غير صحية، حيث ارتبطت الوجبات الخفيفة اللذيذة والحبوب الباردة والحلويات التي تعتمد على الزبادي، ومنتجات الألبان بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما ارتبط الخبز فائق التصنيع والحبوب الباردة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يأتي هذا وسط التحذيرات المستمرة من قبل خبراء التغذية من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر واللحوم المصنعة، حيث إن الإفراط في تناول السكر المضاف قد يؤدي إلى التهاب مزمن في القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.



من ناحية أخرى، يتم حفظ اللحوم المصنعة عن طريق التمليح أو المعالجة أو التدخين أو إضافة مواد حافظة كيميائية، ويمكن أن يؤدي الملح إلى زيادة ضغط الدم بينما يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة إلى رفع نسبة الكوليسترول.



