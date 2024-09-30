شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. نصائح غذائية لطفلك للحفاظ على صحة قلبه والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر النظام الغذائي للطفل بشكل كبير على صحة القلب على المدى الطويل، ويمكن أن تضر الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون (خاصة الدهون المشبعة والمتحولة) والسكريات بوظيفة الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة في وقت مبكر من سن المراهقة، ويعد تعليم أطفالنا عادات الأكل الصحية في وقت مبكر أمرًا حيويًا لمساعدة الأطفال على اتخاذ خيارات مغذية كبالغين، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. الأطعمة التي يجب تجنبها وتضر بصحة قلب طفلك: الدهون المشبعة

يجب التقليل من الدهون المشبعة في النظام الغذائي لطفلك، وتتضمن بعض المصادر الرئيسية للدهون المشبعة، السمنة والجبن والحليب كامل الدسم والبيتزا والحلويات المعتمدة على الحبوب والألبان.

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هي أسوأ أنواع الدهون بالنسبة لطفلك، فهي تزيد من خطر إصابة طفلك بأمراض القلب، وتوجد الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل المعجنات والفطائر والدوناتس والأطعمة المقلية.

نصائح حول التغذية الصحية لطفلك للحفاظ على صحة قلبه:

تعزيز تناول الطعام الصحي لدى الأطفال من خلال تحديد أوقات منتظمة للوجبات مع التفاعل الاجتماعي وتقليد العادات الجيدة.

إشراكهم في اختيار وإعداد الأطعمة المغذية الغنية بفيتامينات مثل فيتامين هـ والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف.

التحكم في أحجام الحصص وإعطاء الأولوية للأطعمة غير المصنعة لتعزيز تناول العناصر الغذائية والحد من السعرات الحرارية.

يحتاج الأطفال والمراهقون إلى 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل إلى القوي في معظم الأيام من أجل الصحة الجيدة وتعزيز اللياقة البدنية.

اشرب الكثير من الماء لتعزيز الترطيب.

تجنب المشروبات السكرية.

حافظ على تناول الملح بما لا يزيد عن 2000 مليجرام يوميًا.

تناول كميات أقل من الدهون وزيادة تناول الفواكه والخضروات الطازجة، واختر اللحوم قليلة الدسم، مثل الدجاج والأسماك.

استخدم الفاكهة كحلوى بدلًا من الحلويات الغنية بالدهون، مثل الآيس كريم، والكعك، والبسكويت.

الحد من كميات الدهون المضافة، مثل الزبدة، والزيت، والصلصات الجاهزة والمايونيز.