شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب النوبات القلبية لدى الشباب وكيفية حمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

يوم القلب العالمي، هو مبادرة حيوية تهدف إلى زيادة الوعي بصحة القلب وأهمية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، أطلقه الاتحاد العالمي للقلب (WHF) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، ويركز على تعزيز صحة القلب.

يوم القلب العالمى.. ما هي أسباب النوبات القلبية لدى الشباب؟

يشير تقرير من موقع Medical News Today، إلى زيادة ملحوظة في حالات النوبات القلبية بين الشباب، ولا سيما النساء الشابات، والتي شملت أسبابها ما يلى:

مرض السكري

يتعرض الأفراد المصابون بمرض السكري لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب، والتي غالبًا ما ترتبط بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية.

الوزن الزائد والسمنة

كشفت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى، بما في ذلك الشباب، كانوا أكثر عرضة للإصابة بصحة القلب والأوعية الدموية الأسوأ، حيث يرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مؤشر كتلة البطين.

التدخين والتدخين الإلكتروني

يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يبدأون التدخين في سن مبكرة، وفي حين تعتبر السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من التدخين، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر صحية غير معروفة على المدى الطويل، فالتدخين الإلكتروني على المدى الطويل قد يؤثر سلبًا على البطانة الداخلية للأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى تعطيل تدفق الدم الصحي.

ضغط دم مرتفع

بحسب التقرير، قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بقياس بيانات أكثر من 12 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا بين عامي 2001 و2016، ووجدوا أن عددًا كبيرًا من الشباب يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أولئك الذين يعانون من السمنة، وتتطور عوامل الخطر هذه مبكرًا، مما يزيد من احتمالية إصابتهم بأمراض القلب والسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

علم الوراثة

يرث بعض الأفراد أمراض القلب الوراثية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة، ومن الأمثلة على ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم العائلي، الذي يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب التاجية، وقضايا وراثية أخرى مثل اعتلال عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب ومتلازمة مارفان، يمكن أن تؤثر هذه العوامل الوراثية بشكل كبير على صحة القلب منذ سن مبكرة.

نصائح للوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية في سن مبكرة

جدولة فحوصات صحية روتينية مع طبيبك.

افهم تاريخ صحة القلب لدى عائلتك لتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها.

دمج النشاط البدني المنتظم في نمط حياتك.

ابتعد عن التدخين والإفراط في تناول الكحول.

إدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء.

حاول ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع.

حافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الأدوية إذا وصفها لك الطبيب.

اشرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم للبقاء رطبًا.

الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

إنشاء روتين نوم منتظم وخلق بيئة نوم مريحة.