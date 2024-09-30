شكرا لقرائتكم خبر عن القلب المكسور متلازمة مرضية.. خلى بالك منها والان مع تفاصيل الخبر

القلب لا ينسى الحزن، حقيقة أكدها الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحات القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى جامعة عين شمس، فالقلب يتأثر بالحزن بشدة، ولا ينسى أبدا أي مشاعر كاسرة قد تعرض لها، فالأمر ليس عاطفيا ولكنه حقيقة علمية مؤكدة.

القلب "بينكسر" متلازمة حقيقية مش هزار

وقال أستاذ جراحة القلب إن هذه الحالة تسمى "متلازمة القلب المكسور"، أثبتها مؤخرا عالم يابانى لمشكلة تحدث لعضلة القلب، عند التعرض لحالة صادمة أو فقد مفاجئ، أو خبر صادم قوى، فيحدث خلالها رد فعل عنيف وسريع للقلب، فيحدث شد شديد وتحجر سريع لعضلة القلب فتفقد وظيفتها الطبيعية فى الانقباض والانبساط، وأثبت العالم اليابانى بالدليل والتصوير ونشر تجربته للعالم الذى اعتمدها الأطباء، معلنين هذه المتلازمة، التى أصبحت أحد أهم أسباب الوفاة المفاجئة عند سماع الأخبار المفجعة المحزنة الصادمة.

هذه الحالة تزيد فرص الإصابة بها لدى الشباب ومن يعانون الأمراض المزمنة، وكذا الذين يعانون من اضطرابات التوتر والقلق الحاد، فتؤدى إلى زيادة التحفيز فى الجهاز العصبى السمبثاوى بطريقة مزمنة، وبطريقة متواترة وسريعة للغاية، هذه الحالة تؤدى تدريجيا وبطريقة سريعة إلى انسداد الشرايين وخلل عملها، ويجعلها تدريجيا عرضة لحدوث التجلطات، لذا يجب على الإنسان ضبط انفعالاته ومحاولة تقبل الصدمات بشكل أفضل.

ونصح بضرورة تجنب الغضب والقلق وما يصحبهما من أعراض، مع محاولة الحفاظ على السلام النفسى، وإن كانت حالة التوتر مزمنة لا بد من زيارة طبيب نفسى مختص، والعمل على تحسين البيئة الحياتية والعمل، والعيش بنمط حياة صحى ونفسى، واللجوء للطب النفسى يمكن أن يصبح حلا لعلاج القلق المزمن.

مش بالمشرط.. القلب المفتوح "مقفول"

"القلب المفتوح" كلمة ثقيلة ومسمى مرعب لجراحة تجرى يوميا للكثير من المرضى، نستنفر جميعا عند سماعها، فيعتقد البعض أنها تعنى فتح القلب بالمشرط، وتصحيحا للمفاهيم قال الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس، إن هذه العملية "البسيطة" تتم باستخدام ماكينة القلب الصناعية، نفتح خلالها مجارى القلب، من هنا جاءت التسمية، ولكن هذه الماكينة فى تكنيك عمليات القلب المفتوح، تعمل على إجراء توصيات معينة لإيقاف القلب قليلا وإجراء الجراحة ونستعيض عن وظيفته من خلال الماكينة حتى انتهاء الجراحة، ليعاود العمل مرة أخرى بشكل جيد وقيامه بوظائفه بشكل تام ومثالى.

جراحات القلب كثيرة ومتعددة ومعقدة، ولا يمكن فتح القلب والصدر والتجويف الصدرى كما يعتقد البعض فى جراحة القلب المفتوح، بل إنه تكنيك بسيط، وليس بمخيف كما يعتقد البعض خطأ، أصبحت هذه الجراحات من أسهل العمليات التى تجرى يوميا، والتعافى والاستشفاء منها أصبح أسرع مما يتخيل الكثيرون.