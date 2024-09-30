شكرا لقرائتكم خبر عن من 3 مكونات.. مشروب هيساعدك فى التخلص من وزنك الزائد والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو فقدان الوزن مهمة صعبة، خاصة عندما يكون لديك نمط حياة خامل وحياة مرهقة، إذا كنت تريد أيضًا إنقاص الوزن والحفاظ على لياقتك، فهناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعدك في رحلة الدايت مع أهمية الالتزام بنظام غذائى صحى ومتوازن والحرص على القيام بنساط بدنى، وهو مزيج من شاي الزنجبيل مع الليمون وبذور الشيا، والذي يتمتع بتوازن مثالي بين المذاق والصحة، حسبما أفاد موقع "تايمز أف انديا".

إليك السبب وراء إضافة هذا الشاي إلى النظام الغذائي وكيف يمكن أن يسرع عملية فقدان الوزن:

إن التحول إلى تناول هذا الشاي لا يساعد فقط في إنقاص الوزن بشكل أسرع، بل إن خصائصه المضادة للأكسدة وإزالة السموم تساعد في تطهير الجسم وتجديد العناصر الغذائية المفقودة، علاوة على ذلك، فإن إضافة بذور الشيا إلى هذا الشاي البسيط يمكن أن تعمل كعامل تغيير في صحة التمثيل الغذائي .

كيف يعمل هذا الشاي؟

شاي الزنجبيل والليمون مع بذور الشيا هو مزيج قوي يحتوي على التوازن المثالي بين فيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف من بذور الشيا، والتي تساعد معًا في توفير الشبع وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما يساعد الليمون في إزالة السموم من الجسم بشكل أفضل، وتساعد قدرة الزنجبيل على حرق وإذابة الدهون العنيدة وتساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع، وفيما فوائد تناول هذا المشروب:

تحسين الهضم

يساعد الزنجبيل في تحسين الهضم عن طريق تحفيز الإنزيمات الهضمية وتقليل الانتفاخ، ومن ناحية أخرى، يساعد الليمون في امتصاص أفضل للعناصر الغذائية، وهما معًا، يساعدان في تحسين الهضم وإدارة الوزن.

يقلل مستويات الكورتيزول

لقد ارتبطت رائحة ونكهة الزنجبيل بتحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات التوتر، ويمكن أن يكون هذا الشاي المهدئ طقوسًا مهدئة تعزز صحتك العقلية بشكل عام، كما أنه يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول "هرمون التوتر" بشكل طبيعي، مما يساعد في إدارة مرض السكري بشكل أفضل.

تأثيرات مضادة للالتهابات

إن إضافة كل من الزنجبيل والليمون يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يخفف من حالات مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات.

الحفاظ على صحة الجلد

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل والليمون أن تساعد في مكافحة الجذور الحرة، مما يساعد في تحسين ملمس الجلد، حيث أن بذور الشيا الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تساهم أيضًا في تعزيز صحة الجلد عن طريق الحفاظ عليه رطبًا ومرنًا.

تعزيز الترطيب

في حين أن الماء ضروري للترطيب، فإن إضافة بذور الشيا يمكن أن تعزز احتباس الماء في الجسم، مما يضمن بقائك رطبًا لفترة أطول، وهو أمر بالغ الأهمية للصحة العامة وإدارة الوزن.

تحسين مستويات طاقة

يمكن أن يساعد مزيج العناصر الغذائية في هذا الشاي في زيادة مستويات الطاقة، مما يجعله مشروبًا رائعًا قبل التمرين، ويمكن أن يساعد الزنجبيل في تحسين الدورة الدموية، بينما توفر بذور الشيا طاقة مستدامة من خلال إضافة الدهون والألياف الصحية.

طريقة عمل شاي الزنجبيل والليمون مع بذور الشيا

اترك الماء يغلى ثم أضف إليه الزنجبيل الطازج المبشور مع الليمون واتركه منقوعًا لمدة 5-10 دقائق في كوب منفصل، وفى كوب آخر امزج بذور الشيا مع القليل من الماء للسماح لها بالتمدد لمدة 10 دقائق، صفي شاي الزنجبيل بالليمون في الكوب ثم أضف بذور الشيا المنقوعة، ويمكن إضافة العسل للتحلية على حسب الرغبة، واحرص على تناوله دافئًا لتعزيز فقدان الوزن بشكل فعال.