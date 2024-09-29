شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت عرضة للإصابة بمرض فى القلب.. نصائح لحياة صحية تحميك والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر المخاوف بشأن صحة القلب، خاصة بين كبار السن أو أولئك الذين يعملون في وظائف تتطلب مجهود وضغط عالٍ، خاصة مع تقارير عن نوبات قلبية مفاجئة لدى الشباب الأصحاء على ما يبدو وبالتالي تواصلنا مع أطباء القلب الرائدين الذين يشاركون نصائح لعيش حياة صحية للقلب.

من الطبيعي أن تشعر بالقلق بشأن النوبات القلبية، خاصة إذا كنت عرضة للإصابة بمرض فى القلب، علاوة على النوبات القلبية غير المتوقعة المنتشرة لدى الشباب والأصحاء، ومع ذلك، لا يجب أن يسيطر الخوف على حياتك، من خلال التركيز على العادات البسيطة للحفاظ على صحة قلبك، بحسب موقع تايمز ناو.

نصائح لإدارة الخوف من النوبات القلبية 1. كن نشيطًا واستمر في الحركة

يعد الحفاظ على نمط حياة نشط أحد أكثر الطرق فعالية للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يقوي قلبك، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويحسن صحتك العامة.

يساعد النشاط البدني المنتظم، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة، على تحسين كفاءة قلبك، مما يجعله أفضل في ضخ الدم في جميع أنحاء جسمك.

توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الهوائية متوسطة الشدة أسبوعيًا للبالغين.

من خلال دمج التمارين في روتينك اليومي، فإنك لا تعزز صحة قلبك فحسب، بل تقلل أيضًا من القلق المرتبط بالنوبات القلبية.

2. التأكيد على اتباع نظام غذائي صحي للقلب

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب.

يمكن دمج الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية للقلب مثل المكسرات والأسماك في نظامك الغذائي هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وتجنب الأطعمة المصنعة والملح الزائد والدهون غير الصحية.

3. الإقلاع عن التدخين

التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية. يرفع النيكوتين الموجود في السجائر ضغط الدم، ويضيق الشرايين، ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

4. تقليل التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر المزمن سلبًا على صحة القلب من خلال رفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على قلبك. ويمكن التغلب على التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل لتهدئة عقلك وتقليل القلق.

يمكن أن توفر الأنشطة البسيطة مثل الهوايات وقضاء الوقت مع أحبائك والحفاظ على الروابط الاجتماعية الدعم العاطفي وتساعد في تقليل التوتر.

5. كن على اطلاع بأعراض النوبات القلبية وطرق الوقاية

إن معرفة العلامات التحذيرية للنوبات القلبية - مثل ألم الصدر وضيق التنفس والدوخة - يمكن أن تساعدك على التصرف بمسؤولية إذا لزم الأمر.

تعد الفحوصات الصحية المنتظمة لضغط الدم والكوليسترول والسكري ضرورية لمراقبة صحة قلبك.

يجب استشارة طبيبك للحصول على جداول فحص شخصية واتباع نصائحه.