شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تغييرات بسيطة فى نمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم، ولكن يمكن السيطرة على العديد من عوامل الخطر المرتبطة به عن طريق إجراء تغييرات بسيطة على روتينك اليومي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

1 - تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا:

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في حماية قلبك. تجنب الأطعمة المصنعة والملح الزائد والوجبات الخفيفة السكرية.





2 - ممارسة الرياضة بانتظام:

حاول ممارسة ما لا يقل عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة، معظم أيام الأسبوع، كما أن ممارسة النشاط البدني بشكل عام مفيد جدًا لقلبك، فهو يعزز الدورة الدموية ويحسن معدل ضربات القلب أثناء الراحة ويعزز صحة القلب بشكل عام.





3 - الحفاظ على وزن صحي:

الدهون الموجودة في منطقة البطن، والتي تتكون حول منطقة الخصر، غير صحية للغاية وخاصة بالنسبة للقلب. فهي تزيد تلقائيًا من خطر الإصابة بأمراض القلب. إن الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.





4 - الإقلاع عن التدخين:

يعد تدخين التبغ أو السجائر الإلكترونية أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.





5 - التحكم في التوتر:

يمكن أن يساهم التوتر المزمن في ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب. في الوقت الحاضر، مع زيادة العمل بشكل مستمر والبيئات المليئة بالتوتر، فإن صحة القلب معرضة لخطر كبير. لهذا السبب، يجب على الناس ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق واليوغا والتأمل وما إلى ذلك.





6 - مراقبة ضغط الدم بانتظام:

تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب تلقائيًا إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة والمراقبة في المنزل في الحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاق صحي.





7 - التحكم في مستويات الكوليسترول:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الشرايين ويؤدي إلى أمراض القلب. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في التحكم في مستويات الكوليسترول.





8 - احصل على قسط كافٍ من النوم:

يمكن أن تؤدي عادات النوم السيئة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة لمساعدة قلبك على التعافي والعمل بشكل سليم.





9 - احرص على ترطيب جسمك:

إن شرب كمية كافية من الماء كل يوم يساعد قلبك على ضخ الدم بسهولة أكبر ويحافظ على تنظيم عمل جسمك، ويوصي الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

