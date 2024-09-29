شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم فصيلة الدم.. هل يجب أن تتناول الأطعمة وفقًا لفصيلة دمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك أنواع مختلفة من الأنظمة الغذائية التى تعمل بشكل مختلف بالنسبة للجميع، لكن حمية فصيلة الدم - التي روج لها الطبيب الأمريكي بيتر دي أدامو في عام 1996 تدعو إلى تناول الأطعمة المثالية لكل فصيلة دم، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما ريجيم فصيلة الدم؟

أكد الخبراء أن فصيلة دمك تؤثر على كيفية تفاعل جسمك مع أطعمة معينة بسبب وجود الليكتينات - البروتينات التي ترتبط بالكربوهيدرات وتوجد في النباتات والحيوانات وأنواع أخرى تتفاعل مع خلايا الدم لديك.

وفقًا لدراسة جديدة فإن تناول نظام غذائي من فصيلة الدم A يتكون من الفواكه والخضراوات يرتبط بعلامات صحية أفضل.

اكتسب هذا النظام الغذائي شعبيته في عام 1996 من قبل الدكتور بيتر دي أدامو في كتابه Eat Right 4 Your Type، ويزعم أنه يعمل مع الفرد اعتمادًا على فصيلة دمه.

يمكن أن يكون له فوائد مثل تحسين الصحة وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ووفقًا للنظام الغذائي، فإن فصيلة دمك - بناءً على الجينات، تصنف الأطعمة التي يمكنك تناولها لتعكس النظام الغذائي الذي كان الأجداد يتناولونه، فقد تطورت فصائل الدم من مجتمعات مختلفة، وبالتالي، فإن لكل منها نظامًا غذائيًا مثاليًا وفقًا للدكتور دي أدامو.

كيف يعمل نظام حمية فصيلة الدم؟

يعتمد نظام حمية فصيلة الدم في الغالب على الليكتينات - والتي إذا لم تتفق فصيلة دمك معها يمكن أن تسبب آثارًا سلبية، بعضها يشمل الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وغيرها من الانزعاجات المعدية.

نظام حمية فصيلة الدم أن تناول أنواع خاطئة من الليكتينات يمكن أن يتسبب في تكتل خلايا الدم الحمراء معًا - مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

الأطعمة التي يمكنك تناولها حسب فصيلة الدم

بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها لكل فصيلة دم، كما أوصى بها الدكتور دي أدامو، تشمل:

فصيلة الدم A

الأطعمة الموصى بها حسب فصيلة الدم A، تشمل:

فول الصويا

البيض

البروكلي

الشمر

الجزر

قرع العسل

التوت الأزرق

المشمش

الجريب فروت

الأطعمة التي يجب تجنبها

بعض الأطعمة التي يمكنك تجنبها، وفقًا لنظام غذائي لفصيلة الدم A، هي:

الفاصوليا

الباذنجان

الطماطم

فصيلة الدم B

الأطعمة الموصى بها لأصحاب فصيلة الدم B، تشمل:

البنجر

حليب البقر

الجبن القريش

الزبادي

اللوز

العنب

الباذنجان

الفلفل

الفاصولياء

التوت البري

لحم الضأن

الأطعمة التي يجب تجنبها

بعض الأطعمة التي يجب على أصحاب فصيلة الدم B تجنبها، وفقًا لهذا النظام الغذائي، تشمل:

الدجاج

الذرة

فول الصويا

العدس

فصيلة الدم AB



يمكن لأصحاب هذه الفصيلة الدموية تناول:

البطيخ

القرنبيط

العدس

البيض

التين

الحليب

الزبادي

زبدة الفول السوداني

الثوم

لحم الضأن

الأطعمة التي يجب تجنبها

بعض الأطعمة التي يجب على أصحاب فصيلة الدم AB تجنبها هي:

الذرة

الدجاج

الموز

فصيلة الدم O

يجب على أصحاب فصيلة الدم O تناول:

الدواجن

الكرنب

البصل

السبانخ

زيت الزيتون

الزنجبيل

لحم الضأن

الزبدة

الموز

الأسماك

المانجو

اللوز



الأطعمة التي يجب تجنبها

بالنسبة لأصحاب فصيلة الدم O، تشمل الأطعمة التي يمكنهم تجنبها:

القمح

زيت فول الصويا

الفاصوليا