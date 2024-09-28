شكرا لقرائتكم خبر عن أهلاوى ولا زملكاوى.. إزاى تحافظ على هدوئك وانت بتتفرج على ماتش السوبر والان مع تفاصيل الخبر

يعشق معظمنا مشاهدة مباريات كرة القدم، فهى تعتبر الموهبة المحببة لدى الكثير منا، وقد تكون المتعة الوحيدة بالنسبة لهم، وخاصة لو كانت المباراة هي القمة أو الكلاسيكو بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والمحدد لها الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً، في العاصمة السعودية الرياض، في نهائي كأس السوبر الإفريقى، حيث إنه لهذه النوعية من المباريات طقوس خاصة فهى ليست مجرد مباراة عادية.

وعادةً ما تغلب على مشاهدة مباريات القمة بين الأهلى والزمالك مشاعر التوتر والقلق والعصبية على جماهير الفريقين، خاصة أن مباراة الليلة يتنافسون خلالها على لقب قارى، وفى هذا الشأن نقدم نصائح طبية لعشاق وجماهير الساحرة المستديرة للتغلب على القلق والتوتر والعصبية التي قد تضر صحتك أثناء مشاهدة المباراة.

نصائح فعالة للسيطرة على النفس وتجنب العصبية المفرطة ومشاعر التوتر والقلق، وفقًا لتقرير موقع "هيلث شوت":

فقدان أعصابك يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخل بتوازن هرمون الكورتيزول، الذي يلعب دورًا حيويًا في استجابة الجسم للتوتر، ويعد الحفاظ على توازن الكورتيزول الصحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة.



فيما يلي.. نصائح يمكن أن تساعدك على البقاء هادئًا في المواقف العصيبة: تحكم في تنفسك

تعتبر تمارين التنفس من أفضل الطرق للتخلص من القلق والتوتر، وعندما تكون في موقف مرهق مثل مشاهدة مباريات كرة القدم لفريقك المفضل، تنفس بطريقة تساعدك على التهدئة والسيطرة على نفسك، حاول أن تأخذ نفسًا عميقًا، واحبس أنفاسك لمدة 5 ثوان، ثم حررها، وكرر هذا الأمر عدة مرات وهذا سيجلب السلام والراحة.

كن عمليًا

فقدان أعصابك أو صبرك لا يحل المشكلة أبدًا، وهذا عادة ما يجعل الأمور أسوأ، لذلك تحكم في عواطفك وكن عمليًا، وتجنب التعبير عن آرائك بصوت عالٍ فبالنسبة للمباريات، يجب أن تدرك تمامًا أنها لعبة لمجرد الاستمتاع وأقنع نفسك أنه ليس جيدًا أن تسيطر عليك مشاعر قد تودى بحياتك بسبب مباراة كرة قدم.

تناول تسالى صحية

أثناء المباراة ومن أجل المتعة والسيطرة على أي انفعالات، يمكنك تناول تسالى صحية من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة وعدم الإفراط في تناول أطعمة غير صحية أثناء الماتش، مثل الفشار والمكسرات وغيرها.