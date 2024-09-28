شكرا لقرائتكم خبر عن طرق استخدام سماعات الأذن بشكل آمن للوقاية من مخاطرها والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت سماعات الأذن ضرورة اليوم ويستخدمها العديد من الأشخاص على نطاق واسع، سواء للاستماع إلى الموسيقى أو أثناء تلقى المكالمات، ومع ذلك، فإن سوء الاستخدام يؤدي إلى تلف دائم للأذن، لذلك فإن اتباع بعض القواعد الأساسية، يمكن أن تساعدك في الاستمتاع بسهولة بسماعات الأذن دون التسبب في تلف الأذنين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيفية استخدام سماعات الأذن بشكل آمن؟ الحفاظ على مستوى صوت معقول

أهم شيء هو الحفاظ على مستوى صوت معقول، فيجب أن يظل مستوى الصوت عند أو أقل من 60% كحد أقصى على جهازك وفقًا لخبراء الصحة، سيؤدي التعرض لأكثر من 85 ديسيبل لفترات طويلة إلى تلف دائم للخلايا الشعرية في أذنك الداخلية، وبالتالي يؤدي إلى فقدان السمع الناجم عن الضوضاء، ويمكنك إجراء اختبار بسيط لمعرفة ما إذا كان مستوى الصوت مرتفعًا جدًا من خلال سحب سماعات الأذن، وإذا كان الشخص الجالس بجانبك يستطيع بالفعل سماع الموسيقى فأعلم أنها عالية جدًا.

مدة الاستماع

عنصر حاسم آخر هو الوقت الذي تقضيه في الاستماع، فحتى مع مستوى الصوت المقبول، فإن التعرض المطول للضوضاء قد يؤذي أذنيك، وتعتبر قاعدة "60/60" نقطة بداية جيدة، حيث تعتمد على الاستماع بنسبة 60% من الحد الأقصى لمستوى الصوت لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة في المرة الواحدة، مع وجود فترات راحة بين كل مرة لمنح أذنيك الوقت للتعافي من التعرض المفرط للصوت المستمر.

استخدام سماعات الرأس عالية الجودة

ويمكن أن تحمي أذنيك من أي مشكلة من خلال شراء سماعات رأس عالية الجودة تعمل على إلغاء الضوضاء المحيطة بك، حيث أن سماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء من حولك تساعدك فى الاستماع إلى الصوت بمستوى منخفض، مما يمنع حدوث أي ضرر محتمل لسمعك، وبدون هذه التقنية، اعتاد الأفراد على رفع مستوى الصوت فى محاولة الاستماع جيدًا بعيدًا عن الضوضاء المحيطة، والتي يمكن أن تكون خطيرة بمرور الوقت.

نوع سماعات الأذن يحدث فارقًا كبيرًا

إن السماعات التي توضع فوق الأذن تكون دائمًا أكثر توزيعًا للصوت وأقل ضررًا من تلك التي تستقر داخل قناة الأذن، ومع ذلك لا تقلق بشأن السماعات التى تستقر فى الأذن طالما أنك تستخدمها بمستويات صوت آمنة ولمدة آمنة، واحرص على اختيار سماعات ذات أطراف سيليكون أو إسفنجية تناسب الأذن بشكل وثيق، وبهذه الطريقة، يمكنها التخلص من معظم الضوضاء المحيطة بحيث قد تحتاج فقط إلى زيادة مستوى الصوت قليلاً.

تنظيف سماعات الأذن

تحمي سماعات الأذن جميع أنواع الأوساخ والبكتيريا وشمع الأذن التي يمكن أن تسبب التهابات في الأذن، لذلك احرص دائمًا على تنظيف سماعات الأذن باستخدام قطعة قماش جافة ونظيفة أو فرشاة ناعمة ولا تشاركها مع أي شخص آخر، فقد تقلل سماعات الأذن المتسخة أيضًا من جودة الصوت، مما يضطرك لرفع مستوى الصوت، مما يضر بالسمع.

تجنب استخدام سماعات الأذن فى أماكن الضوضاء

قد تجد نفسك تزيد من مستوى الصوت عندما تكون في أماكن بها أصوات عالية مثل القطار أو في الجيم أو أثناء المشي في شارع مزدحم، وقد ينتهي بك الأمر إلى تجاوز الحدود الآمنة لمستوى الصوت دون أن تدرك ذلك، لذلك تجنب سماعات الأذن قدر الإمكان في الأماكن الصاخبة أو احصل على موديلات تتضمن تقنية إلغاء الضوضاء حيث ستتمكن من تقليل الضوضاء في الخلفية دون رفع مستوى الصوت.