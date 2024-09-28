شكرا لقرائتكم خبر عن سناكس صحية هتسليك وانت بتتفرج على ماتش الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كرة القدم في دمائنا، نلتف حولها ونتجمع أمام الشاشات من أجل متابعة المباريات والاستمتاع بها، والتجمع على الدوام يعني الالتقاء وتبادل أطراف الحديث مع تناول وجبات خفيفة لتكتمل المتعة، ولا تكتمل المتعة إلا بوجبات أو سناكس تتناولها وأنت تشاهد المباراة مع أصدقائك وعائلتك، لذلك اجعل تلك النوعيات من التسلية صحية ومفيدة، دون زيادة فى الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم وتحسن من صحتك ومزاجك، ويمكنك تناولها خلال مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها الليلة، فى تمام التاسعة مساءً، بالعاصمة السعودية الرياض فى نهائى كأس السوبر الإفريقى.

فيما يلى.. سناكس صحي يمكنك تناوله أثناء مباراة السوبر الليلة:

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة والأمراض فهناك الكثير من أنواع السناكس الصحي الذي يمكن أن تعتمده خلال مشاهدة المباريات منها:

سلطة الفواكه

أحد أهم الخيارات الصحية التي لا تشترط إضافات بعينها، فقط ضع أنواع الفواكه المتوفرة لديك جميعها في طبق واحد واضف إليها القليل من العسل إذا كنت تريد ذلك فيصبح سناكس صحي يشعرك بالشبع ويعدل مزاجك ويجعلك بحالة أفضل أثناء المباراة.

السلطات الخضراء

أيضا أحد أهم أنواع السناكس الصحية والمفيدة وتعد وجبة غذائية كاملة، إذا ما أضفت إليها بعض أنواع البروتين النباتي، مثل السلطة الخضراء من الطماطم والخيار والبقدونس والجرجير واضف إليها القليل من العدس الأسود وجبة غذائية متكاملة تحتوي على فيتامين سي وفيتامين k وحمض الفوليك والمغنيسيوم وتمدك بالطاقة والشبع.

الذرة الحلوة

يمكن أن تسلق الذرة الصفراء أو تشويها وتتناولها أمام الشاشة لتمدك بالألياف والشبع لفترة أطول وتحسن من حركية المعدة، كما أنها تعزز من بكتيريا الأمعاء الصحية وتساعد على الهضم ومليئة بالمركبات الغذائية المفيدة والمنعشة للصحة والحالة المزاجية.

المكسرات

أيا كان نوعها خاصة الفول السوداني أحد أهم أنواع التسلية الصحية الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على مستويات ضغط الدم والسكر وتعزز من الشبع والطاقة والانتباه.

الفشار

بكل نكهات وخاصة الصحية منها المضاف إليه القليل من الملح أو القليل من العسل المكرمل كلها خيارات صحية ومفيدة

عصائر الفاكهة الصحية دون إضافة السكريات إليها أو المحليات

الشيكولاتة الداكنة خيار جيد

الحمص المحمص مع إضافة بعض التوابل إليه يصبح سناكس صحي رائع