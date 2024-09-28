شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع خبز صحية في لانش بوكس طفلك بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

في العام الدراسي تحتار الأمهات أمام الخيارات التي يمكن أن توفرها في لانش بوكس الطفل عند ذهابه إلى المدرسة، فهي تريد على الدوام أن تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المميز ما يجعل الطفل يتناول وجبته كاملة.

أنواع الخبز الصحية

المخبوزات أشكال وألوان، وتقع الأم في حيرة حول نوع الخبز الجيد والصحي الذي يشبع طفلها ويمد بما يحتاج من طاقة وقوة خلال اليوم الدراسي، وقال تقرير نشر في موقع nudierudie إن هناك الكثير من الخيارات خاصة في المخبوزات والخبز الذي تريد الأم وضعه في اللانش بوكس وتغذية الطفل به، ولابد أن تتوافر في هذا النوع من الخبز شروط منها احتوائه على الكثير من الألياف والعناصر الغذائية والفيتامينات، خاصة فيتامين ب وذلك لتقوية الطفل وشعوره بالشبع وتقوية أعصابه وعضلاته وإمداده بالطاقة على مدار اليوم الدراسي دون زيادة وزنه بشكل ملحوظ قد تهدده بالسمنة.

وتابع أن خبز القمح الكامل هو الخبز الأفضل في جميع الأحوال لأنه غني بفيتامين ب وفيتامين هـ والزنك، كما أن السكريات في هذا النوع من الخبز قليلة للغاية ما يجعله أفضل الخيارات الصحية على الإطلاق عند تقديمه للطفل أو حتى للبالغين، يمد بالطاقة والحيوية والشبع أيضًا لفترة طويلة.

فالخبز متعدد الحبوب كذلك أحد أنواع الخبز المهمة والصحية التي يتم تصنيعها من دقيق القمح الأبيض مع إضافة الكثير من البذور الصحية والمفيدة، وهذا الصنف أحد أهم أصناف الخبز الصحية التي يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان لأنها تعزز من إمداد الطفل بفوائد الحبوب والبذور والفيتامينات المختلفة مثل فيتامين ب، وتزيد فائدته بالبذور الزائدة في التي تحسن من إخراج الطفل وحالة أمعائه.

الخبز الأسمر البلدي من أنواع الخبز الصحية للغاية الغنية بالردو والتي تقل فيها نسبة السكريات وتعد من أهم أنواع الخبز الصحية التي تعد سببًا في تعزيز الصحة الهضمية للطفل وتعزيز إخراجه وتحسين امتصاص الطعام والتمثيل الغذائي بشكل أمثل.

ويفضل تجنب تناول الطفل للخبز الأبيض، وذلك لأن قيمته الغذائية أقل نسبيًا من أنواع الخبز الأخرى كما أن نسبة السكريات عالية، ولا شك أن التنويع بين أنواع الخبز أمر جيد ومستحب لصحة الطفل.