شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى بناء الإنسان منذ الصغر.. حيل نفسية هامة لكل أب وأم لدعم الطفل والان مع تفاصيل الخبر

في ظل الهجمات الفكرية والنفسية التي يتعرض لها أطفالنا يوميا، من خلال النوافذ المفتوحة على شاشات الموبايل والكمبيوتر، فكل الأفكار المنحرفة وغير المتزنة تطاردهم، وتعبث بعقولهم، ولكن لا شك أن بناء الإنسان هو الهدف الأسمى لكل أب وأم، بناء شخصية طفل مميز قادر على تجنب ومنع هذه المفاهيم المنحرفة والأفكار غير المتزنة مثل الشذوذ والتطرف والعنف والنبذ والتنمر وغيرها الكثير.

بناء إنسان صالح، أهم الأهداف التي يجب أن يركز عليها كل أم وأب، هذا ما أكدته الدكتورة أمنية رأفت أستاذ الطب النفسي الأطفال قصر العينى، موضحة أن بناء شخصية الطفل منذ نعومه أظافره هي تلك التي تفرز لنا شابا جيدا ورجلا ورب أسره في المستقبل مميزا.

تابعت موضحة أن أركان التربية السليمة يجب أن تتوفر في أسلوب تربية الأب والأم لبناء إنسان جيد وصالح وداعم.

الثقة أول الطريق

الثقة في طفلك هي التي تتحكم بشكل كبير في إفراز طفل جيد واثق ثابت متفاهم مع مشاعره، اعط طفلك الثقة الكاملة مع المتابعة والمناقشة والصداقة، ولكن كلما دعمته وكررت على مسامعه كلمات أنت الأفضل، أنت شخص جيد، أنت شخص مميز، أنت شخص قادر على فعل هذا الامر، كلها محفزات للثقة تعزز قوة شخصيته وقدرته على تجنب الأفكار المنحرفة ورفضها.

التوازن

حقق التوازن بطفلك من خلال بيئة إجتماعية جيدة تقدمها لهم، بيئة أسرية داعمة تحقق له الشعور بالهدوء والاسترخاء والتوازن والأمان، كذلك التوازن يأتي من خلال تثقيفه وتعليمه بطريقة متزنة غير متطرفة، وأن تعلمه رياضة جيدة تجعله يتفهم المشاعر المتزنة بعيدا عن الانحرافات والغضب والعصبية.

الأمان

لابد وأن تقدم لطفلك الأمان التام، من خلال بيئة متزنة أسرية جيدة وكذلك الأمان المتبادل بينك وبينه، هذا الأمان يجعله يخبرك بكل ما يمر به من أحداث خارجية وأفكار سامة تصدر إليه ويتعرض لها يوميا، هذا الأمان يمكنكما سويا من حل هذه المشكلات والأفكار قبل أن تغزو طفلك.

الأمان العاطفي والتعبير عن المشاعر

علم طفلك أن يعبر عن مشاعره بكل وضوح، أنا جائع، أنا حزين، أنا محبط، أنا سعيد، كلها مشاعر يمر بها يوميا يجب أن يخبرك بها لكي تتمكن معه من رفض أية أفكار منحرفة أو غير سويه، أو متطرفة.

التعبير عن المشاعر يعزز التعامل معها والقدرة على تطويعها، القدرة على تقويم طفلك وإعطاء الثقة لمواجهة مثل هذه الأفكار.

فبناء الإنسان وبناء شخصية واثقة قوية للطفل هو المانع الوحيد أمام هذه الأفكار والمفاهيم المنحرفة والمغلوطة، عزز قوته وثقته وأمانه لتحصل على شخصية مميزة.