شكرا لقرائتكم خبر عن عادات سيئة تضر بصحة القلب لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

قلبك هو محرك جسمك الأساسي، وهو الماكينة الأهم التي تضخ الدم إلى جميع أنحاء جسمك، وهو العضو الأبرز الذي يجب أن تحافظ على صحته وسلامته وتجنبه كل المشكلات من خلال اتباع عادات سليمة وصحية ونمط حياتي صحي.

وفقا لتقرير نشر في موقع مودرن هيرت الطبي المعني بأمراض القلب، فإن هناك الكثير من العادات السيئة اتضر بسلامة وظائف القلب، وتسبب اضطرابا في عمله اليومي يجب أن تكون على حذر منها.

إهمال الفحوصات الطبية الدورية

هو أمر ليس برفاهية، بل يجب على الدوام أن تفحص سلامة قلبك دون خوف أو تردد، لأن أغلب مشاكل القلب وأمراضه تنتج عن الإهمال في الكشف الدوري على القلب والأوعية الدموية، كذلك تجاهل العلامات المبكرة لمشكلات القلب وتجاهل قياس ضغط الدم أيضا.

الخمول وقلة ممارسة الرياضة

الخمول هو العدو الأول لأجسادنا ولصحتنا وصحة قلوبنا، الخمول والسكون يعني ضعف الدورة الدموية وزيادة في الوزن، وعدم قدرة القلب على ضخ الكم الكافي من الدماء لكل أنحاء الجسم وبالتالي التأثير على حالة القلب ذاتها.

سوء التغذية وسوء اختيارات الطعام

كلما كانت خياراتك صحية لاطعمتك ومشروباتك كلما كان ذلك وقاية من أمراض القلب ومشكلاته، بعض الأشخاص يعانون من سوء التغذية نتيجة تناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي مثل الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر والأطعمة المصنعة فضلا عن الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة و المتحولة، كل هذه النوعيات من الطعام تركز الكوليسترول الضار وتضر بصحة القلب، فالدهون المتحولة والأطعمة الصناعية أكبر عدو للقلب وصحته.

الإجهاد الحاد

أحد أهم وأبرز أعداء الصحة القلبية وذلك لأن الإجهاد العام يؤدي إلى توتر الجسم وتشنجه وإعاقة قدرته على التمتع بصحة قلبية سليمة، فالإجهاد الحاد سواء جسديا أو نفسيا يؤثر على الجسم بشكل سلبي ويفرز الكورتيزول، ذلك الهرمون الذي يزيد من ضغط الدم ويؤثر على مستويات السكر في الدم وبالتالي على الصحة القلبية.

التدخين

لا شك أنه العدو الأول للصحة العامة وصحة القلب بشكل خاص، لأنها من العادات اليومية التي تزيد يوما بعد يوم إذا لم يتوقف ويقلع المدخن عن سيجارته، تكمن خطورة هذه العادة السيئة في أنها تزيد من كثافة الدم وتضر بالأوعية الدموية بشكل واضح كما أنها تسبب التهابها الشديد فضلا عن تضيقها تضييقا شديدا مما يقلل من سرايات الدم وتدفقه في الجسم، مما يؤدي وبشكل واضح إلى أمراض قلبية كبيرة.

ينصح التقرير بضرورة متابعة صحة القلب والفحص الدوري له مع الإهتمام بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي الغني بالخضروات والفاكهه والحبوب الكامله والبروتين، كذلك الحفاظ على وزن صحي ومثالي ومراقبته على الدوام والتمتع بحياه صحية مثالية.