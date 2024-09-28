شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات وفاكهة تعزز انتباه وطاقة طفلك في المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

الوجبة المدرسية أو اللانش بوكس يجب أن تحتوي على كل ما يفيد الطفل الصغير، لابد من أن تتوافر فيه عناصر الوجبة المتكاملة التي يحتاجها الطفل بالفعل، هذا ما أكد تقرير نشر في موقع كيدز سبوت.

يجب أن يحتوي اللانش بوكس للطفل على خيارات غذائية صحية من الفاكهة والخضراوات التي تتعزز انتباهه وذكائه وتركيزه وكذلك تعزز طاقته طوال اليوم الدراسي.

ومن بين الخيارات الصحية:

اهتم بإضافة الزبادي الغني بالبروتين لطعام طفلك في المدرسه

ضعي حفنة من الخضروات مثل الخيار وقطع الطماطم والجزر أيضا

يمكنك وضع ثمرة من الفاكهه أو ثمرتين من فواكه مختلفة الأنواع

العصير الطبيعي المستخلص من الخضروات والفاكهة والمضاف إليه العسل من أهم الخيارات الصحية التي يجب أن يتناولها طفلك خلال يومه ليشعر بالترطيب

اضيفي بعض التوت إلى لانش بوكس طفلك فهو يعزز التركيز والانتباه والسكريات الجيدة له

اضيفى الفراولة أو الفلفل الحلو المقطع شرائح لتعزيز وجبته الأساسية

البازلاء من الخضراوات الصحية الجيدة يمكنك إضافتها إلى ساندوتش طفلك أو وضعها كما هي للأطفال الكبار

يمكنك مزج السلطة من الخضروات والفاكهه معا في شكل شرائح للطفل

قطع الجوافة وقطع المانجو مفيدة أيضا في فصل الخريف

إضافة الخبز الغني بالحبوب الكاملة يساعد على الهضم والتنبيه والطاقة