شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى: تقليل كثافة الفصول يقلل العدوى الفيروسية.. ونصائح لصحة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

توجه وزارة التربية والتعليم لتقليل كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات، فإن القرار الهام من شأنه تقليل فرص الإصابات والعدوى داخل الفصول.

قال الدكتور ماهر الجارحي استشاري أمراض الباطنة حميات إمبابة، خلال تصريحات خاصه لـ"الخليج 365"، أن هذا القرار بمثابة عامل رئيسي مساعد على تخفيف حدة الإصابة المتكررة بنزلات البرد والأنفلونزا والعدوى الفيروسية والبكتيرية، وكذا الأمراض الجلدية المختلفة، هذا القرار سوف يحد من انتشار العدوى بشكل ملحوظ خلال هذا العام الدراسي، والتي كانت تزيد بسبب التزاحم الشديد داخل الفصول وكثره الملوثات وكذلك ضعف التهوية.

وأكد على أن حمامات المدارس بها كم من الملوثات، بل إنها تعد الناقل الأكبر للعدوى داخل المدارس، هذا القرار سوف يؤثر إيجابا في فكرة الحد من نقل التلوث والعدوى، والحمامات بشكل خاص تحتوي على كل الملوثات ونواقل العدوى والفيروسات والبكتيريا والطفيليات وغيرها، نظرا لكونها بيئة رطبة، ولذا فتعامل الطلاب والتزامهم بقواعد صحية آمنة وقواعد نظافة صارمة داخل الحمامات أمر في غاية الأهمية في جميع المراحل التعليمية.

ومن بين أهم الإجراءات والنصائح التي يجب على الطلاب الالتزام بها حتى في المراحل الإبتدائية وفي الأطفال الصغار:

ـ اهتم بغسيل يديك جيدا بعد الانتهاء من حمامك.

ـ التزم بعدم الامساك بالمقابض بشكل مباشر بيديك كن دوما حاملا لمنديل خاص بك.

ـ اصطحب مناديل نظيفة ولا تستخدم مناديل متسخة.

ـ اهتم بتجفيف يديك ووجهك جيدا بعد غسيلهما جيدا بالمياه والصابون.

ـ حاول الحصول على جل معقم أو كحول للاستعاضة عن الصابونة به فى حال عدم توفرها.

ـ غطاء قواعد المرحاض من الأدوات الهامة جدا التي تقي من نسب العدوى عن طريق قاعدة الحمام، احمل واحدا معك يوميا.

ـ اهتم بعدم ملامسة أجزاء الحمام بشكل مبالغ فيه ونظف يديك جيدا بعدها.

ـ عدم المكوث لفترات طويلة داخل الحمام.

ـ تخلص في القمامة من المناديل المتسخة التي استخدمتها حافظ على نظافة مكانك.

ـ اهتم بتغيير ملابسك كلها عند العودة إلى المنزل يوميا.

ـ يمكنك فتح باب الحمام بإستخدام المرفق أو الكوع وليس قبضة اليد مباشرة.

ـ لا تناول طعامك ولا شرابك إلا بعد غسيل يديك جيدا لعدة ثوانى بالمياه والصابون.