شكرا لقرائتكم خبر عن كوب واحد من هذا المزيج يمدك بالطاقة والتركيز والحيوية.. بروتين طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

اختيارك لأطعمة صحية ومفيدة وإدخالها في نظامك الغذائي اليومي، هو الذي يجنبك أضرار الإفراط في تناول الطعام وأضرار الخيارات السيئة من الأكلات غير الصحية، فيمكنك مع بعض الرياضة والحركة والحفاظ على روتين يومي صحي وبعض الاطعمة الصحية أن تغير حياتك إلى الأفضل.

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك بعض الأطعمة أو الخيارات الصحية التي يمكن أن تعزز الصحة العامة والطاقة، وتصبح بمثابة وجبة صحية مستقلة مشبعة وكافية من ناحية العناصر.

الزبادي المضاف إليه إضافات صحية أحد أهم هذه الخيارات، فكوب الزبادي في حد ذاته غني بالبروتين وبالعناصر الغذائية الصحية فضلا عن الكالسيوم الهامة للعظام والعضلات والأعصاب كذلك غني بالأحماض الصحية المفيدة لصحة الجسم وتوازن الهرمونات في الجسم.

الإضافات على الزبادي يمكن أن تحوله إلى كوب صحي ومشبع للغاية، فعلى سبيل المثال إضافة البذور مثل بذور الشيا للزبادي او اضافه الفواكه المختلفة أيا كان نوعها فالقليل منها على كوب من الزبادي يحولها الى وجبة صحية وغذائية متكاملة، إضافة القليل من العسل الصحي إضافة هامة وصحية أيضا.

كوب الزبادي المغطى ببعض من الفاكهة مثل الكيوي أو المانجو أو العنب أو التفاح، يعادل حوالي 300 جرام صافي من الكالسيوم الذي تحتاجه عظامك وأعصابك وعضلاتك، يمدك بالطاقة والحيوية ويعزز من انتباهك وتركيزك طوال يومك، لذا فهو وجبة صباحية مميزة.

لا تقف فوائد الزبادي بالفواكه عند هذا الحد فهو يساعد تدريجيا على إنقاص الوزن نظرا لأنه يعد وجبه صحية متكاملة تشعرك بالاشباع لأطول فترة ممكن كما أن مضادات الأكسدة به تعزز من التعافي السريع وسرعه التئام للجسم والاستشفاء من الإصابات أن وجدت، يعزز أيضا من قوتك وتركيزك أثناء أدائك لتمريناتك اليومية، كما أنه يعمل على منع العدوى وتكاثرها وزيادتها.

يعزز كوب الزبادي بالفاكهة المضاف إليه القليل جدا من العسل من مستويات السكر والضغط في الدم، كما أنه يعمل على بناء الجهاز المناعي وتعزيز قوته ودفاعاته ضد المرض، أما عن الأعراض المعوية فوائده كثيره في تحسين حركة المعدة وتحسين عملية الإخراج فضلا عن التخلص من فكرة الإمساك نهائيا، مع تعزيز حركة المعدة وامتصاص الوجبة التالية له.