شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات القلب غير المنتظمة.. اعرف الأسباب والأشخاص الأكثر عرضة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

يحدث عدم انتظام ضربات القلب، عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة أو ببطء شديد أو بشكل غير متساوٍ، وينتج عن اضطرابات في الإشارات الكهربائية للقلب، وفي حين أن بعض ضربات القلب غير المنتظمة غير ضارة، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يشير إلى حالات قلبية خطيرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن تنتج عدم انتظام ضربات القلب عن أمراض تصيب هياكل مختلفة من القلب، على النحو التالى:

الأوعية الدموية التي تغذي القلب - مرض الشريان التاجي

الدوائر العصبية المسئولة عن نظام التوصيل القلبي

الأمراض التي تصيب صمامات القلب الأربعة – الصمامية مرض قلبي

الأمراض التي تصيب عضلات القلب واستقلابها - اعتلالات عضلة القلب تشوهات النمو

أمراض القلب الخلقية أمراض نادرة تصيب القنوات الأيونية الخلوية - اعتلالات القنوات

أعراض عدم انتظام ضربات القلب:

الدوخة

الدوار

الخفقان

ألم أو انزعاج في الصدر

التعب

صعوبة التنفس

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتفاقم إلى السكتة الدماغية، وفقدان الوعي، والموت القلبي المفاجئ.

فيما يلى.. الأفراد المعرضون للخطر والذين يحتاجون إلى فحص مبكر ومتكرر:

- من لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة القلبية المفاجئة غير المبررة

- من لديهم تاريخ مرض السكري وارتفاع ضغط الدم

- الحمل، حيث تحتاج جميع النساء الحوامل إلى الرعاية الأساسية من فحص القلب

- السمنة والتدخين

- تاريخ أمراض القلب الخلقية

- تاريخ من أمراض الأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية المتكررة وأمراض الأوعية الدموية الطرفية

لذلك، من الضروري أن نكون على دراية بالحالات غير القلبية التي تحدث بشكل متكرر والتي تؤثر على ضربات القلب، مثل نوبات الهلع، فقر الدم، اختلال توازن الغدة الدرقية، الجفاف، اختلال توازن الكهارل، مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإمساك، مرضى السكري الذين يتناولون الأنسولين يعانون من تقلبات متكررة في مستويات السكر لديهم وارتفاعات غير منتظمة في ضربات القلب.

يمكن تصنيف عدم انتظام ضربات القلب بناءً على معدل ضربات القلب إلى: عدم انتظام ضربات القلب البطيء (معدل <60) وتسارع ضربات القلب (معدل >100).

هناك أنواع مختلفة من الإيقاعات بين هاتين الفئتين مع عروض سريرية مختلفة، وأهم اضطرابات ضربات القلب التي يجب الانتباه إليها:

- عدم انتظام ضربات القلب - الرجفان الأذيني، تسرع القلب البطيني، تسرع القلب فوق البطيني

- عدم انتظام ضربات القلب - انسداد القلب الكامل، خلل في وظيفة العقدة الجيبية

تشمل الفحوصات التشخيصية ما يلي:

- تخطيط القلب الكهربائي

- تخطيط صدى القلب

- مراقبة هولتر لمدة 24 ساعة إلى 72 ساعة (مراقبة تخطيط كهربية القلب المستمر)

- تصوير الأوعية التاجية إذا لزم الأمر

- دراسة كهربائية فيزيولوجية إذا لزم الأمر.

فحوصات الدم

وتشمل، صورة دم كاملة، صورة تحليل الغدة الدرقية، اختبار وظائف الكلى، صورة السكري والدهون، حيث يختلف العلاج حسب كل إيقاع، والسبب الكامن والأعراض الظاهرة.

الإدارة الطبية

- خيارات العلاج التدخلي، من خلال رأب الأوعية الدموية، جهاز تنظيم ضربات القلب، العلاج بالأجهزة، الإجراءات الاستئصالية.

ويساعد التشخيص المبكر عن طريق استشارة طبيب القلب في التمتع بنوعية حياة جيدة من خلال تجنب المضاعفات التي لا رجعة فيها، وتشمل العادات الصحية التي لها تأثيرات طويلة المدى على نتائج هذه الإيقاعات غير الطبيعية ما يلي:

- النوم الصحي

- تناول الطعام بوعي، بما في ذلك تناول كميات كافية من الفواكه والخضروات والألياف في النظام الغذائي

- الفحص الصحي الدوري والالتزام بالأدوية

- النشاط البدني المنتظم تجنب النظام الغذائي المليء بالملح والدهون تجنب الكحول والتدخين وتعاطي المخدرات