شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة تيتا زوزو.. الفوائد النفسية للتواصل بين الأحفاد والجدات والان مع تفاصيل الخبر

مسلسل تيتا زوزو، أحد أهم المسلسلات الاجتماعية الهادفة التي تعرض على شاشات المتحدة، بطولة الفنانة إسعاد يونس، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة، والتي من أهمها العلاقة بين الحفيد والجدة، تلك العلاقة المميزة التي تؤثر في شخصية الطفل وتؤثر في تربيته وتقويمه.

لطالما كان دور الأجداد في حياة الأحفاد كبيرا ومؤثرا، ووفقا لتقرير نشر في موقع compassionstl فإن تنشئة الأحفاد في بيئة يتواجد فيها الأجداد أمر في غاية الأهمية وله الكثير من الفوائد النفسية والاجتماعية والسلوكية التي تعود على شخصية الطفل وتغرس فيه القيم والخبرات.

وفقا للتقرير فإن هناك فوائد ايجابية لعلاقة الأحفاد بالأجداد شريطة أن تكون علاقة سليمة وسوية يكون فيها الجد منبع الحنان والعقل والعاطفة.

ومن بين تلك الفوائد:

تعزيز العواطف لدى الطفل وتعزيز الدعم العاطفي له من قبل الجد يعزز من شخصيته ونفسيته

تعزيز مشاعر التأثير والتوجيه تلك المشاعر السليمة المتزنة التي تصدر من الجد للأبناء والحفيد

تعزيز العلاقات الاجتماعية للطفل لأنه يعتاد الصداقات الجيدة الموثوقة

تعزيز الجانب النفسي للطفل ووقايته من مشكلات الحزن والكآبة والوحدة

وجدت الدراسات أن وجود الجد في حياة الطفل يحافظ على صحته العقلية ويعزز منها

ارتبط وجود الجلد بإنخفاض معدلات الاكتئاب عند الأحفاد في كثير من الدراسات

تعزيز الحياه النشطة للطفل ومما يزيد تفاعلاته وقوته الإدراكية العقلية

خضوع الطفل لحالة من التوجية الاخلاقي السليم والمتزن نظرا لخبرة الجد يعزز من سلوكياته ومن سلامه النفسى أيضا

إضفاء الهدوء والاسترخاء على الطفل وعدم شعوره بعدم الأمان أو التوتر أو القلق

تعزيز القدرات المعرفية لدى الطفل الذي يتعايش مع جده



وأوضح التقرير أن العلاقة بين الجد والحفيد يجب أن تكون علاقة مرنة وجيدة ومتزنة دون تحكم أو سيطره أو إهمال أو دلال زائد، وذلك للوصول لسلام نفسي وسلوكي للطفل يؤثر في شخصيته بالإيجاب.