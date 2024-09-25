شكرا لقرائتكم خبر عن جاوبها صح بحيل نفسية وهدوء تام.. لا ترفض أسئلة طفلك عن التطرف والجنس والان مع تفاصيل الخبر

لتوعية طفلك ضد الانحرافات السلوكية المختلفة، مثل الشذوذ والتطرف وغيرها من الأفكار التي أصبحت في عالمنا أمرا عاديا، وأصبح أطفالنا على الدوام في مهب الاصطدام بها، والتأثر بها ايضا، عليك في البدايه أن تكون مستمع جيد وتجيب عن كل اسئلة الطفل التي تدور بخلده حتى لا يبحث عن الإجابة في أماكن أخرى غير صحيحة.

كثيرا ما يسأل الأطفال ويوجهون الاسئلة المحرجة أو المتطرفة أو الغريبة على الآباء والآمهات، يشعر الكثير منهم في تلك الحال بالإحراج الشديد وقد يواجهه الأطفال بطريقة غير سليمة، ويجيبهم بإجابات غير دقيقة تجعلهم أكثر عرضة للمؤثرات الخارجية التي تشوش من رؤيتهم ومن فهمهم لتلك الموضوعات الحساسة، هذا ما أكده الدكتور أمجد العجرودي استشاري النفسية المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

تابع موضحا أن الإستماع هي أقوى نقطة لدى كل أب وأم عليهما الإلتزام بها والتمتع بها، ليكون صدرهما رحب عند الإستماع لأطفالهما وأفكارهم المختلفة، فالطفل يمر في كل مراحل حياته بحالة من البحث والمعرفة عن الجنس وعن التطرف والنبذ والعنف والمثلية وغيرها من المفاهيم الدخيلة على مجتمعاتنا.

عند طرح طفلك سؤال محرج أو متطرف أو غريب فعليك أولا بالهدوء التام والإلتزام بتلك النصائح النفسية المفيدة وتلك الحيل التي تجنبك الخطأ أمامه:

الاب لا يعي كل شيء ولا يعرف كل الأشياء هذا ما يجب أن يعرفه طفلك فأنت بدورك كإنسان عليك البحث، فإذا كان السؤال محرجا للغاية ولا تجب إجابة مناسبة له فعليك بطلب مهله من طفلك كي تتمكن من الإجابة عليه والقراءة سويا عنه

استخدم حيلة نفسية وهي الهدوء التام وعدم الشعور بالاحراج أو الخوف أو الغضب من سؤال طفلك فعليك أن تكون هادئا عاديا ونبرتك جيدة.

اهتم بالإجابة بشكل لطيف وضرب الامثله الخفيفه المبسطة لطفلك، مثل أمثله الحيوانات والنباتات وأمثلة الكرتون الجيد والشخصيات المحببه له

لا تصعب على طفلك اللغه أو الأمر فتحدث معه بلغة بسيطة مفهومة ترتقي لمستواه العقلي لا تحدثه بلغة صعبة تجعله أكثر تشتيتا ورغبة في الفهم أكثر

اهتم باعطائه وشرحه معلومة صحيحة نسبيا، من خلال تبسيطها ولا يجب شرح كل التفاصيل.

اهتم بالتحدث مع طفلك في جلسات متفرقة وليست جلسة واحدة حتى لا يشعر بالضغط أو الإحراج

تحدث معه بالضحك والرفق ولا تجعل مشدودا أو منزعجا

اطلب منه أن يبحث معك في وجودك عن مختص يحدثكما سويا عن هذا الأمر إذا كنت غير ملم به، أو قدم له بعد المواد والصور البسيطة والمحدودة المتزنة لشرح اي سؤال معقد له مدعما بالصور يكون الأمر أكثر فهما وسلاسة

في السن الصغيره للغاية عليك بإفهام طفلك طبيعة جسمه وخصوصيته وعدم إمكانية أي شخص الاقتراب منه أو لمسه وفي السن الكبير نسبيا عليك ببدء إدخال مفاهيم أقوى