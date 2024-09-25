شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاقها اعرف أهميتها.. 6 فوائد صحية لتناول القهوة بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القهوة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص ، فلا يحلو الصباح بدون تناول فنجان منها، حيث إنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وأيضا لديها العديد من الفوائد الصحية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن القهوة ليست مجرد مشروب؛ بل تعتبر مصدرًا للفوائد الصحية العديدة، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وتنشيط المخ، والكافيين، وحمض الكلوروجينيك، ومن فوائدها التالي:

- مضادة للأكسدة

وجدت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن القهوة بها مستويات عالية من مضادات الأكسدة والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

القهوة مصدر غني بمضادات الأكسدة، حيث تتفوق على الشاي الأخضر في محتواها من مضادات الأكسدة. تساعد هذه المركبات في مكافحة الإجهاد التأكسدي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان. تظهر الأبحاث المنشورة في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، كما ارتبط استهلاك القهوة بانخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم، وقد يساعد في تخفيف الحالات العصبية والأيضية والكبدية.

-تجنب سلبيات ومضاعفات مرض السكري من النوع الثاني

- التأثيرات الوقائية على صحة الكبد

لقد ثبت أن القهوة لها تأثيرات وقائية كبيرة على الكبد، حيث تشير الأبحاث إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وتليف الكبد، وتليف الكبد، وسرطان الكبد. وجدت دراسة نشرت في مجلة أمراض الكبد أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة تصل إلى 80٪. ونظرًا لارتفاع معدل الإصابة باضطرابات الكبد في الهند، فإن هذه الفائدة جديرة بالملاحظة بشكل خاص.

- انخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر والاكتئاب

يرتبط تناول القهوة بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض باركنسون، والاكتئاب، والاضطرابات الإدراكية مثل الزهايمر. وهذا ينطبق بشكل خاص على الهند، حيث ينمو عدد السكان المسنين بسرعة. وجدت دراسة نشرت في مجلة مرض الزهايمر أن شاربي القهوة لديهم خطر أقل بنسبة 65٪ للإصابة بمرض الزهايمر.

- تحسين الوظيفة الإدراكية

من المعروف أن الكافيين، وهو المكون النشط الأساسي في القهوة، يعزز وظائف المخ. فهو يمنع الناقل العصبي المثبط الأدينوزين، مما يؤدي إلى زيادة مستويات النواقل العصبية الأخرى مثل الدوبامين والنورادرينالين. ويؤدي هذا إلى تحسن الحالة المزاجية والذاكرة والأداء الإدراكي.

وقدم التقرير، الكمية والطريقة الصحيحة لشرب القهوة، ومنها:

-الوقت من اليوم، من الأفضل تناول القهوة في الصباح أو في وقت مبكر بعد الظهر لتجنب اضطراب النوم.

-تجنب الإضافات ، وذلك للحفاظ على صحة قهوتك، قلل من استخدام السكر والشراب المنكه ومنتجات الألبان عالية الدسم. اختر القهوة السوداء أو أضف كمية صغيرة من الحليب أو البدائل النباتية.

-حافظ على رطوبة جسمك، بما أن القهوة مدرة للبول خفيفة، فمن الضروري موازنة تناولها مع تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم.

-الاعتدال والتوازن، فعلى الرغم من أن القهوة تقدم العديد من الفوائد الصحية، إلا أنها يجب أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن. يعد تناول القهوة مع الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والحفاظ على نمط حياة صحي أمرًا أساسيًا للاستمتاع بفوائدها.

