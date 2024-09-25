شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خلطات بسيطة من الكركم لتقليل الانتفاخ ومشكلات الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ، من خلال تضمين الكركم في النظام الغذائي، يمكنك الاستفادة من فوائده الهضمية وتعزيز صحة الأمعاء بشكل عام ، وفيما يلي ثمانية خلطات بسيطة من الكركم مصممة لتقليل الانتفاخ كما تساعد على النوم ليلًا، ولكل منها نهجها وطعمها الفريد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

شاي الكركم والزنجبيل

يجمع شاي الكركم والزنجبيل بين مكونين قويين معروفين بفوائدهما الهضمية، ما عليك سوى غلي الماء مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم والزنجبيل المبشور الطازج، فقط اتركه يغلي على نار هادئة لمدة 5-10 دقائق، ثم صفيه وتناوله، كما يمكنك إضافة العسل وشريحة من الليمون لتعزيز النكهة، فلا يعمل هذا الشاي على تهدئة الجهاز الهضمي فحسب، بل يقلل أيضًا من الالتهاب ويساعد في الهضم.

مشروب الكركم مع النعناع

للحصول على مشروب منعش ولطيف على الأمعاء، امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في لتر من الماء وأضيفي أوراق النعناع الطازجة، واتركيه منقوعًا لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة، حيث يساعد النعناع على استرخاء الجهاز الهضمي، مما يساعد على تخفيف الانتفاخ، بينما يوفر الكركم فوائد مضادة للالتهابات.

الزبادى مع الكركم والكمون

امزجي كوبًا من الزبادي العادي ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، حيث يساعد هذا المزيج على الهضم، حيث إن الكمون والكركم، يدعمان الهضم وتقليل الانتفاخ، ويضيف الزبادي البروبيوتيك، مما يعزز صحة الأمعاء.

مشروب الكركم والليمون للتخلص من السموم

امزج نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ، قلّب جيدًا وأضف العسل إذا كنت تفضل ذلك، ويعمل عصير الليمون كمدر طبيعي للبول لتقليل احتباس الماء، بينما يساعد الكركم على تهدئة الجهاز الهضمي.

شاي الكركم والشمر

انقع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء المغلي لمدة 5-10 دقائق، ثم صفيها، حيث تشتهر بذور الشمر بفوائدها الهضمية، بما في ذلك تقليل الانتفاخ والغازات، وعند دمجه مع الكركم، يدعم هذا الشاي عملية الهضم.

خل التفاح والكركم

امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الماء وقلّب جيدًا وأضف العسل إذا رغبت في ذلك، حيث يساعد خل التفاح على الهضم ويساعد في تقليل الانتفاخ، بينما يعزز الكركم التأثير المهدئ العام على الجهاز الهضمي.

مخلل الخيار والكركم

حضّر مخللًا منعشًا عن طريق خلط كوب من الخيار المقطع مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة وملعقة كبيرة من عصير الليمون وقليل من الملح، ويساعد الخيار على تقليل احتباس الماء، ويضيف الكركم فوائده المضادة للالتهابات، مما يجعل هذا المخلل إضافة رائعة لأي وجبة.