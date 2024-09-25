شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الجراثيم والعدوى مع حلول فصل الخريف؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتزايد مع فصل الخريف بعض الأمراض، ومع بدء موسم الخريف، تأكد من إعطاء الأولوية لصحتك من خلال الانتباه إلى الحساسية الموسمية، واتخاذ الاحتياطات والبقاء جافا وتغيير الملابس بعد التواجد في الهواء الطلق في ظروف رطبة.

نصائح فى فصل الخريفاغسل يديك بشكل متكرر

غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل، وخاصة بعد استخدام وسائل النقل العام أو المدارس أو التجمعات العامة لتجنب الجراثيم والالتهابات، يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة.

احصل على التطعيم

ابق على اطلاع بأحدث التطعيمات الموصى بها، بما في ذلك لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

تعزيز الجهاز المناعي

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، فكر في تناول المكملات الغذائية مثل فيتامين سي وفيتامين د والبروبيوتيك.

ممارسة النظافة الجيدة

تجنب لمس وجهك، وخاصة عينيك وأنفك وفمك، قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل أو بمرفقك عند السعال أو العطس، نظف وقم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

حافظ على نشاطك ومارس الرياضة بانتظام

إن المناعة القوية تأتي مع ممارسة النشاط البدني المنتظم واتباع نمط حياة صحي ونشط بشكل عام.

إدارة التوتر

مارس أنشطة تساعد على تخفيف التوتر مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى

من المهم الحفاظ على مسافة اجتماعية بينك وبين الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض حتى لا تتعرض أنت بنفسك للجراثيم المسببة للمرض.

البقاء في المنزل عند المرض

إذا كنت تعاني من أعراض معينة، فمن المستحسن أن تعزل نفسك لمنع انتشار الجراثيم إلى الآخرين.



