شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تشير إلى إصابتك بالجفاف وأهم النصائح والان مع تفاصيل الخبر

الحماية من الجفاف تعد أهم الحيل التي تقلل فرص الإصابة بالمشكلات الصحية، ويجب الحماية منها عن طريق اتباع بعض النصائح ومعرفة العلامات التي توضح الإصابة بالجفاف، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الجفاف هو حالة تنتج عن فقدان مفرط لمياه الجسم، وهي حالة لا يحصل فيها جسمك على الكمية المطلوبة من الماء التي يحتاجها. .

هناك 6 علامات تشير إلى إصابتك بالجفاف، ومنها:

جفاف الفم والجلد

البول الداكن

الصداع المتكرر

أشعر بالتعب

تقلصات العضلات

دوخة

ويصبح من المهم الالتزام بعادات وممارسات الترطيب المناسبة للصحة الشخصية والرفاهية، لذا، أعطِ الأولوية لاستهلاك المياه النظيفة للترطيب، وهناك حيلة أخرى تتمثل في اختيار الأطعمة الموفرة للمياه مثل الفواكه والخضراوات ذات المحتوى العالي من الماء - مثل الخيار والبطيخ والبرتقال للمساعدة في الترطيب.

استمع إلى إشارات جسمك وقم بتعديل كمية المياه التي تتناولها وفقًا لذلك. اختر المشروبات التي تحتوي على الإلكتروليتات أو المياه المضاف إليها المعادن لتعزيز الترطيب وتجديد العناصر الغذائية المفقودة أثناء التعرق.

كما أكد التقرير على ضرورة اتباع بعض النصائح الصحية التي تقليل من فرص الإصابة بالجفاف، ومنها تناول 2لتر من الماء، والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف.

