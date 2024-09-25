شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار قلة النوم.. كيف تؤثر على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

قلة النوم والأرق تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتعرض الشخص لمشاكل في الجسم، ومن أبرز هذه الأعضاء القلب، حيث إن التعرض للإجهاد قد يكون من ضمن الأسباب المؤدية إلى زيادة فرص الإصابة بالسمنة والسكري.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أنه يجب على البالغين أن يهدفوا إلى الحصول على 7-9 ساعات في الليلة، كما أوصى المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، و من المهم أن نتذكر أن النوم الصحي لا يعتمد فقط على المدة ولكن أيضًا على الجودة، حتى مع 8 ساعات من النوم، فإن الشعور بعدم الراحة يشير إلى قلة النوم.

كيف تؤثر جودة النوم السيئة على صحة القلب؟

إن الحرمان من النوم يخل بالتوازن في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الالتهاب ومقاومة الأنسولين، وبسبب زيادة هرمونات التوترمع التقدم في السن، والالتهابات، والتغيرات في تنظيم ضغط الدم، يمكن أن تؤدي نوعية النوم السيئة إلى سماكة الأوعية الدموية، مما قد يحد من تدفق الدم ويؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وقد يؤدي هذا المزيج إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هل يمكن أن يساهم الحرمان المزمن من النوم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب؟

مؤسسة النوم تصف الحرمان من النوم بأنه "قضاء ليلة كاملة دون نوم أو النوم قليلاً لمدة ليلة أو ليلتين".

الحرمان المزمن من النوم هو عندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم، فيمكن أن يساهم هذا في مجموعة من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب، والتي قد تهدد الحياة.

كما أن الأرق، ومتلازمة تململ الساقين، وانقطاع النفس أثناء النوم، والنوم الانسدادي هي بعض اضطرابات النوم التي قد تشكل خطراً على صحة القلب.

وحث التقرير علي ضرورة استكشاف استراتيجيات لتحسين جودة وكمية النوم، مثل إنشاء روتين وقت النوم وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا أو التمدد الخفيف، يساعد أيضًا؛ اتباع روتين نوم ثابت، والحفاظ على جو مريح وخافت الإضاءة في الغرفة، وتجنب الكافيين بالقرب من وقت النوم، وخلق بيئة نوم مريحة يمكن أن يساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل، وهذا يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، كما يجب أن يكون هدفك هو النوم لمدة سبع ساعات على الأقل كل ليلة والتأكد من إعطاء جودة النوم الأولوية أيضًا.

