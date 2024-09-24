شكرا لقرائتكم خبر عن ماتكترش منها.. مكملات عشبية شائعة قد تضر الكبد والان مع تفاصيل الخبر

يتزايد استخدام المكملات الغذائية والأعشاب في جميع أنحاء العالم بسبب فوائدها الصحية المتصورة والتسويق المؤثر، على الرغم من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم نتيجة الاعتماد على الأعشاب الطبيعية والمكملات العشبية، إلا أن هناك ضررا منها على بعض أعضاء الجسم خاصة الكبد عند الإفراط في استخدامها.

وفقًا لموقع تايمز اوف انديا، هناك أعشاب قد تضر الكبد، ويتناولها الكثير لتحسين الصحة أو علاج المضاعفات الصحية البسيطة. وتضمنت القائمة ما يلي:

الكركم أو الكركمين

الكركم هو عشب شائع مشتق من جذور نبات الكركم الطويل. تحتوي هذه التوابل على مكون نشط يسمى الكركمين، نظرًا لمكوناته المفيدة، يتم استخدام العشبة كدواء تقليدي لتحسين صحة القلب وأنشطة مضادات الأكسدة في الجسم، فضلاً عن السيطرة على الالتهابات، ومع ذلك، فإن تناول الكركم بكميات كبيرة يمكن أن يتلف الكبد ويزيد من خطر تكوين حصوات الكلى.

الشاي الأخضر

يتم شرب وتناول الشاي الأخضر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم للتغلب على السمنة، كما أن له فوائد أخرى، بما في ذلك الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع 2. ومع ذلك، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول، وتناول 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يؤدي إلى تسمم أو تلف الكبد.

على الرغم من أن المكملات العشبية ترتبط بشكل متزايد بإصابة الكبد الناجمة عن تناول الأدوية، إلا أنها بالتأكيد ليست خطيرة دائمًا، معظم الأبحاث ليست قاطعة، ولكن هناك بعض الدراسات التي وجدت روابط بين النباتات وبعض الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم لتأثيراته المضادة للالتهابات.

شدد التقرير إلى أن خطر إصابة الكبد بسبب هذه المكملات الغذائية منخفض، ولكن بعض الأشخاص قد يتعرضون للمشاكل، ولهذا السبب يحتاج الأطباء دائمًا إلى معرفة الأدوية أو المكملات الغذائية التي يتناولها مريضهم.