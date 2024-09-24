شكرا لقرائتكم خبر عن الحساسية الموسمية.. 6 أطعمة تجنب تناولها لتخفيف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية فصل الخريف، تنتشر العدوى والأمراض الموسمية خاصة تلك التي تصيب الجهاز التنفسى مثل الحساسية، لذلك فإن الوقاية أمر مهم خلال تغييرات الفصول من خلال اتباع نظام غذائي الصحى لتعزيز المناعة وتجنب الأطعمة التي تتسبب في ظهور أمراض موسمية مثل الحساسية وغيرها أثناء العدوى والحساسية الموسمية، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أطعمة يجب تجنبها خلال فترة تغيير الفصول للوقاية من العدوى والأمراض الموسمية ودعم جهاز المناعة: 1 - منتجات الألبان

يمكن أن تزيد منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي من إنتاج المخاط والاحتقان، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالحساسية والالتهابات الموسمية، لذلك اختر بدائل الألبان مثل حليب اللوز أو زبادي جوز الهند إذا كنت تعاني من الاحتقان.

2 - الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

يمكن أن تعمل على تثبيط وظيفة المناعة وتعزيز الالتهابات، مما يجعل من الصعب على جسمك محاربة العدوى، لذلك قّلل من تناول الحلوى والمشروبات الغازية والحلويات لدعم صحة المناعة أثناء تغيير الفصول.

3 - الأطعمة المصنعة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على إضافات ومواد حافظة ودهون غير صحية يمكن أن تضعف المناعة وتساهم في الالتهابات، لذلك تجنب الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة المعبأة والوجبات السريعة والحبوب السكرية، واختر بدلاً من ذلك الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون.

4 - الأطعمة المقلية

تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة عالية من الدهون غير الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات وتؤثر على وظائف المناعة، لذلك يجب الحد من تناول الوجبات الخفيفة المقلية مثل البطاطس المقلية والأطعمة الدهنية أثناء الإصابة بالعدوى الموسمية لتقليل الالتهابات ودعم المناعة.

5 - الأطعمة الحارة

يمكن أن تسبب تهيج الممرات الأنفية وتفاقم أعراض الجهاز التنفسي لدى الأفراد الذين يعانون من الحساسية أو العدوى، لذلك تجنب الأطباق التي تحتوي على الفلفل الحار أو مسحوق الفلفل الحار أو كميات زائدة من التوابل إذا كنت تعاني من احتقان أو انزعاج في الجهاز التنفسي.

6 - الحمضيات

على الرغم من أن الحمضيات غنية بفيتامين سي، الذي يدعم وظيفة المناعة، إلا أنها يمكن أن تسبب أيضًا الحساسية أو تزيد من الأعراض لدى الأفراد الحساسين للحمضيات، فإذا كنت تعاني من تهيج الحلق أو ردود الفعل التحسسية بعد تناول الحمضيات خلال موسم الحساسية، ففكر في بدائل مثل التوت أو الكيوي للحصول على فيتامين سي.