شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية تعرضك لضوء الشمس الصباحى لضبط إيقاع ساعتك البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

يجد العديد من الأشخاص صعوبة في الحصول على ضوء الشمس في الصباح بسبب جداول العمل المرهقة والروتين غير المنتظم، وغالبًا ما يحصرنا صخب الحياة اليومية في الأماكن الداخلية أو تحت الإضاءة الصناعية، مما يحرمنا من ضوء الشمس الطبيعي الذي يمكن أن يرفع معنوياتنا ويحسن صحتنا بشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا الافتقار إلى التعرض إلى التعب وانخفاض الإنتاجية وحتى اضطرابات المزاج الموسمية.

مع ازدحام الصباح نتيجة دورة العمل والليالي المتأخرة، قد يبدو تخصيص وقت لأشعة الشمس أمرًا صعبًا، ومع ذلك فإن هذه اللحظات القصيرة ضرورية لتنظيم الإيقاعات اليومية وتعزيز مستويات فيتامين د، وفقا لموقع نيوز 18.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل ضوء الشمس الصباحي ضروريًا لجسمنا. يحسن النوم



قضاء 30 دقيقة فقط في الهواء الطلق يمكن أن يحدث فرقًا، حيث يساعد ضوء الشمس الصباحي في إعادة ضبط ساعتك الداخلية، بينما تعمل شمس الظهيرة على تعزيزها، كما أن التعرض للضوء الطبيعي أثناء النهار يقلل أيضًا من آثار الضوء الصناعي في الليل، يساعد قضاء المزيد من الوقت في الخارج يمكن أن يساعد في تنظيم أنماط نومك.

يعزز المزاج



يؤثر ضوء الشمس في الصباح بشكل إيجابي على حالتنا المزاجية وصحتنا العقلية، فهو يزيد من اليقظة ويعزز مستويات السيروتونين، وهو أمر ضروري لإنتاج الميلاتونين، تؤدي مستويات السيروتونين المرتفعة إلى تحسين جودة النوم وتقليل القلق والتوتر.

يعزز نمط حياة صحي



يساعد الحصول على ضوء الشمس في الصباح على تنشيط دورة النوم والاستيقاظ لدينا ويحافظ على توازن إيقاعنا اليومي.

يوفر فيتامين د



بالإضافة إلى تحسين النوم، يساعد ضوء الشمس الصباحي الجسم على إنتاج فيتامين د، وهو أمر ضروري لنظام مناعي قوي.

يساعد في علاج اضطرابات النوم



توصلت دراسة أجرتها المكتبة الوطنية للطب إلى أن التعرض لأشعة الشمس في الصباح يمكن أن يحفز إنتاج الميلاتونين في وقت مبكر، مما يجعل النوم في الليل أسهل.

أثبت هذا النهج فعاليته في علاج حالات مثل الأرق والاضطراب العاطفي الموسمي ومتلازمة ما قبل الحيض، اتبع الإرشادات للحصول على أقصى استفادة من تعرضك للضوء الصباحي:

اخرج واستمتع بأشعة الشمس خلال الساعة الأولى بعد الاستيقاظ.

اقضي من 30 إلى 45 دقيقة في الشمس.

تجنب ارتداء النظارات الشمسية أو القبعات الكبيرة الحجم؛ اترك الضوء يضرب وجهك بشكل مباشر.

لا تنسى استخدام كريم الوقاية من الشمس لحماية بشرتك.

إنشاء بيئة في غرفة النوم تتلقى ضوء الشمس الصباحي لتحسين جودة النوم وتنظيم ساعتك الداخلية.

افتح ستائرك فور استيقاظك.

