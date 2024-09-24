شكرا لقرائتكم خبر عن لو شاكك هنساعدك تطمئن.. ما الطريقة السليمة للتحقق من الإصابة بمرض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

عندما يطلب منك الطبيب إجراء فحص دم لمرض السكري، يجب عليك أن تضع بعض الأشياء في الاعتبار، مثل طريقة اختبار نسبة السكر في الدم التي تحتاج إلى الخضوع لها وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

والاختبار المثالي للكشف عن مرض السكري هو اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم (OGTT). ولإجراء الاختبار، يتم حقنك بالجلوكوز أو إطعامك بالجلوكوز متبوعًا بمراقبة مستوى الجلوكوز في الدم كل 30 دقيقة أو كل ساعة. ومن الناحية العملية، الاختبار الأكثر استخدامًا للكشف عن مرض السكري هو اختبار جلوكوز الدم أثناء الصيام أو اختبار جلوكوز الدم بعد الغداء.

ومن الأمور المهمة الأخرى عند تشخيص مرض السكري هو الجمع بين عدة تقارير معًا والتوصل إلى تشخيص. على سبيل المثال، إذا كان مستوى سكر الدم الصائم لدى المريض أكثر من 126 مجم/ديسيلتر، فقد يكون مصابًا بمرض السكري، أما إذا كانت قراءة سكر الدم بعد الغداء أكثر من 200 مجم/ديسيلتر أو إذا كانت قراءة سكر الدم العشوائي أكثر من 200 مجم/ديسيلتر أو كانت قراءة الهيموجلوبين السكري أكثر من 6.4، فقد يكون المريض مصابًا بمرض السكري. لذا، إذا كان المريض ينطبق عليه هذه المعايير الثلاثة، فمن الأفضل محاولة فحص المريض مرة أخرى قبل تصنيفه على أنه مريض سكر.

ويعد تحليل السكر التراكمى hba1c من أهم التحاليل لمرضى السكرى، ويكشف هذا التحليل متوسط مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر الماضية، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كل المعلومات اللازمة حول تحليل السكر التراكمى hba1c.