شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. لمرضى الكبد الدهنى 10 أطعمة تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يحدث مرض الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون الزائدة في الكبد، ما يؤدي إلى مشاكل صحية محتملة، بطريقة خفية ولا يترك أي أثر للأعراض، ومع ذلك، فإن تأثيره على الصحة يجعل من المهم للغاية الانتباه إليه وتناول العلاجات لمنع ظهوره، يمكن لبعض العلاجات المنزلية دعم صحة الكبد عن طريق تقليل تراكم الدهون وتعزيز إزالة السموم، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلي.. بعض العلاجات البسيطة التي قد تساعد في علاج الكبد الدهني عند تضمينها في نظام غذائي متوازن: حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يساعد في إزالة السموم من الكبد، ويساعد شرب كوب من حليب الكركم الدافئ قبل النوم على دعم صحة الكبد وتقليل تراكم الدهون، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة فيه على تعزيز وظائف الكبد وتحفيز إنتاج الصفراء.

الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الكبد وتساعد على هضم الدهون، حيث أن شرب كوب من شاي الزنجبيل في الصباح أو بعد الوجبات يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون ويساعد في تقليل دهون الكبد، كما يحفز الزنجبيل إنتاج الصفراء، مما يحسن الهضم.

الثوم

غني بمركبات الكبريت التي تنشط إنزيمات الكبد، مما يساعد على عملية إزالة السموم وتفتيت الدهون، إن إضافة 1-2 فص ثوم خام إلى النظام الغذائي اليومي أو التأكد من إضافته إلى الطعام، يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون فى الكبد.

بذور الحلبة

بذور الحلبة مفيدة في خفض مستويات السكر والدهون في الدم، لذلك يُنصح بنقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة طوال الليل وتناولها على معدة فارغة في الصباح، وتساعد هذه الممارسة في تقليل تراكم الدهون في الكبد من خلال تعزيز حساسية الأنسولين وخفض تركيزات الدهون الثلاثية.

ماء الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تساعد على إزالة السموم من الكبد، وشرب كوب من الماء الدافئ بالليمون في الصباح يمكن أن يحفز إنتاج الصفراء ويساعد على طرد السموم من الكبد، مما يقلل من تراكم الدهون بمرور الوقت.

عصير الصبار

يحتوي الصبار على خصائص مضادة للالتهابات ومزيلة للسموم معروفة بتحسين صحة الكبد، تناول ملعقة كبيرة من عصير الصبار الخام المخفف بالماء في الصباح سيساعد في تقليل الكبد الدهني عن طريق زيادة إزالة السموم الطبيعية ويساعد في تعزيز وظائف التمثيل الغذائي السليم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على تركيز عالٍ من الكاتيكين، وهي مضادات الأكسدة التي تعزز وظائف الكبد وتقلل من تراكم الدهون، وقد يساعد تناول 2 إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا على تسهيل عملية التمثيل الغذائي للدهون وتقليل الالتهابات فى الكبد، وبالتالي المساعدة في علاج مرض الكبد الدهني.

القرفة

تساعد القرفة على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقلل من ترسب الدهون في الكبد، فقط أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى الشاي أو القهوة أو في وجباتك مرة واحدة يوميًا لتحسين صحة الكبد، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي تقلل من الإجهاد التأكسدي.

أوراق الكاري

تتمتع أوراق الكاري بخصائص وقائية للكبد وتساهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، لذلك يُنصح بمضغ 5-7 أوراق كاري طازجة أو دمجها في الوجبات اليومية، وقد تساعد هذه الممارسة في إزالة السموم من الكبد وتقليل تراكم الدهون وتعزيز صحة الكبد بشكل عام.