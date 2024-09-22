شكرا لقرائتكم خبر عن لمتبعي الكيتو دايت.. 4 أطعمة تجنبها لنجاح الحمية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من متعبي حمية الكيتو دايت، فهناك بعض الأطعمة التي ينصح بتجنب تناولها عند اتباعك لها، والهدف اتباعها بشكل صحي وسليم، وفقًا لموقع hindustantimes..

ويتطلب النظام الغذائي الكيتوني، المعروف بتركيبته الغنية بالدهون والبروتين المعتدل والكربوهيدرات المنخفضة، اختيارًا دقيقًا للأطعمة للحفاظ على حالة الكيتوزية، ومع ذلك، يرتكب العديد من الأفراد الجدد في هذا النمط من الحياة غالبًا خطأ تضمين أطعمة معينة يمكن أن تعطل تقدمهم عن غير قصد.

فمنتجات الألبان على الرغم من أن منتجات الألبان قد تكون مصدرًا قيمًا للدهون، إلا أنه يجب تناول منتجات مثل الحليب بحذر. حتى الكميات الصغيرة، مثل 50 إلى 75 جرامًا، قد تحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات لدفعك للخروج من الحالة الكيتونية، من الضروري مراقبة تناول منتجات الألبان بعناية لتجنب إحباط جهودك في اتباع نظام الكيتو.

وأضاف التقرير، أن بعض الخضروات النشوية والبقوليات مثل البازلاء والذرة والجزر تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، و يمكن بسهولة الخلط بين هذه الخضروات التي يتم تناولها بشكل شائع وبين أنها صديقة للكيتو ولكنها قد تحتوي على كمية من الكربوهيدرات أكبر من المسموح بها في النظام الغذائي الكيتوني.

ومن ضمن الأطعمة التي ينصح بتجبنها خلال اتبعاك لحمية الكيتو دايت التالي:

- تجنب الأطعمة السكرية

مثل الحلوى والمشروبات الغازية، بما في ذلك المخبوزات. تجنب الأطعمة السكرية مثل الحلوى والمشروبات الغازية، بما في ذلك المخبوزات. من خلال رفع مستويات الأنسولين، فإنها تخرجك من الحالة الكيتونية. تحقق دائمًا من الملصقات بحثًا عن السكريات المخفية في الأطعمة المعلبة.

- الخضراوات الغنية بالنشا

مثل البطاطس والذرة والبطاطا الحلوة غنية بالكربوهيدرات. يجب عليك تناول الخضراوات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مثل السبانخ والكرنب والبروكلي بدلاً من ذلك. توفر هذه الخضراوات العناصر الغذائية الأساسية دون أي تأثير كبير على الحالة الكيتونية.

- النشويات

الموجودة في الخبز والمكرونة والأرز ترفع مستويات السكر في الدم وهي من المحظورات في نظام الكيتو الغذائي. في الواقع، حتى الحبوب الكاملة يمكن أن تخرجك من الحالة الكيتونية. استبدلها ببدائل صديقة لنظام الكيتو الغذائي .

- الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات

الموز والتفاح والعنب، تناول بدلاً من ذلك كميات صغيرة من التوت مثل الفراولة والتوت الأحمر، لأنها لا تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وهي غنية بمضادات الأكسدة. أضف وعاءً من البذور المختلطة معها لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم.