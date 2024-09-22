شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشاره في أمريكا.. كل ما يجب معرفته عن فيروس D68 والان مع تفاصيل الخبر

انتشر فيروس نادر في الولايات المتحدة وأطلق عليه "D68"، ما تسبب في موجات من القلق بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، خاصة بين مسئولي الصحة، والأطفال، وذلك حسب ما نشره موقع onlymyhealth.

تم اكتشاف الفيروس D68 في عينات مياه الصرف الصحي، ما يشير إلى انتقاله على نطاق واسع.

ما الفيروس المعوي D68 ؟

هو فيروس معوي يؤثر في المقام الأول على الجهاز التنفسي ثم الجهاز الهضمي، فيمكن أن يسبب أمراضًا تنفسية خفيفة إلى شديدة، حيث يكون الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة، ويسهل انتشاره في الخريف، وفي بعض الأحيان قد يتسبب في حدوث التهاب النخاع الرخو الحاد ويمكن أن تؤدي إلى الشلل.

اكتشاف الفيروس في مياه الصرف الصحي

لعبت أنظمة مراقبة مياه الصرف الصحي دورًا محوريًا في مراقبة انتشار D68 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكشف وجود أحماض نووية D68 في العينات التي تم جمعها على مستوى البلاد، وتسمح طريقة الكشف هذه لمسئولي الصحة بتتبع النشاط الفيروسي في المجتمعات، غالبًا قبل الإبلاغ عن الحالات السريرية.

العلاقة بين D68 والتهاب النخاع الرخو الحاد

من أكثر الجوانب المثيرة للقلق في تفشي فيروس D68 ارتباطه بالتهاب النخاع الشوكي الرخو الحاد، الذي يعتبر حالة عصبية نادرة ولكنها خطيرة تؤثر على النخاع الشوكي، ما يؤدي إلى ضعف مفاجئ في العضلات، وفي الحالات الشديدة، الشلل.

ورغم أن جميع حالات الإصابة بفيروس D68 لا تؤدي إلى الإصابة بالتهاب النخاع الشوكي الرخو الحاد، فإن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تزامن مع زيادة تشخيص الإصابة بالتهاب النخاع الشوكي الرخو الحاد.

ويمكن أن يتطور التهاب النخاع الشوكي الرخو الحاد بسرعة، مع ظهور أعراض مثل ضعف الذراعين أو الساقين وصعوبة الحركة وفقدان قوة العضلات.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتطور التهاب النخاع الشوكي الرخو الحاد إلى الحد الذي يتطلب فيه المرضى التهوية الميكانيكية بسبب فشل الجهاز التنفسي.

أعراض الإصابة بفيروس D68

تظهر أعراضه عادةً مشابهة لأعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا الشائعة، ولكن في بعض الحالات، قد تتفاقم الأعراض إلى مشاكل تنفسية أكثر حدة، ويجب على الآباء ومقدمي الرعاية توخي الحذر من الأعراض التالية عند الأطفال:

- سيلان الأنف: أحد الأعراض المبكرة الشائعة لـ D68، يشبه نزلات البرد الخفيفة.

-السعال: السعال المستمر هو علامة أخرى على إصابة الجهاز التنفسي.

-الصداع: قد يعاني بعض الأطفال من الصداع، والذي قد يختلف في شدته.

-الحمى: على الرغم من أنها ليست موجودة دائمًا، إلا أن الحمى منخفضة الدرجة يمكن أن تصاحب عدوى.

ومع ذلك، فإن العواقب الأكثر خطورة لعدوى D68 تتطلب عناية طبية فورية، وتشمل هذه:

- ضعف الأطراف المفاجئ: أحد العلامات المميزة لمرض ويمكن أن يحدث الضعف في الذراعين أو الساقين بسرعة، وأحيانًا خلال ساعات أو أيام.

- صعوبة التنفس: في الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب D68 ضائقة تنفسية، ما يستلزم دخول المستشفى وربما استخدام جهاز التنفس الصناعي.

- الأعراض العصبية: يمكن أن يتطور تلف الجهاز العصبي، بما في ذلك الشلل، في الحالات القصوى، وخاصة عندما يتطور الفيروس.

ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بفيروس D68

إذا عانى الطفل من أي من الأعراض الشديدة المرتبطة بفيروس D68، وخاصة ضعف العضلات أو صعوبة التنفس، فمن الأهمية بمكان طلب الرعاية الطبية على الفور، ويمكن أن يساعد التشخيص والتدخل المبكر في إدارة الأعراض.

كما ينبغي للوالدين الانتباه إلى الأعراض التنفسية الأكثر شيوعًا، والتأكد من حصول أطفالهم على قسط كافٍ من الراحة والترطيب والأدوية المتاحة دون وصفة طبية للتعامل مع الحالات الأكثر اعتدالًا، وتعتبر التدابير الوقائية، مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال الوثيق بالأفراد المرضى، ضرورية للحد من انتشار الفيروس.