نصائح للوقاية من الزهايمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

تحتاج الوقاية من الإصابة بالزهايمر، إلى اتباع مجموعة من الإرشادات المهمة وفي مقدمتها ممارسة الرياضة بانتظام والسير على نظام غذائي صحي متوازن.

وأوصت مدينة الملك فهد الطبية للوقاية من المرض بالإقلاع عن التدخين، مشيرةً إلى أن الزهايمر يعرف بأنه اضطراب يؤدي إلى تلف خلايا المخ يتضمن تدهورا مستمرا يؤثر على الذاكرة والمهارات السلوكية والتفكير.

وأشار إلى عدم وجود علاج نهائي لمرض الزهايمر، فيما يتم علاج أعراضه مثل الأرق والاكتئاب إضافة لدعم المصابين بالزهايمر للتعايش معه.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط