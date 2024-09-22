شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع يقلل خطر الزهايمر والأمراض العصبية والان مع تفاصيل الخبر

يتبع الكثيرون نظام الصيام المتقطع لإنقاص الوزن، ويوصي خبراء التغذية والأطباء بالصيام المتقطع لفقدان الوزن بشكل صحي والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ومع ذلك، فإن الصيام المتقطع يوفر لك أكثر من مجرد مساعدتك على إنقاص الوزن، فهو إجراء وقائي محتمل ضد العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك الحالات العصبية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وأظهرت الدراسات أن الصيام المتقطع يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الآليات المرضية الكامنة وراء مرض الزهايمر حيث يمكن أن يمنع التراكم المفرط للبيتا أميلويد في الدماغ، وهو السمة المميزة لمرض الزهايمر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الصيام المتقطع في التحكم فى بعض السمات التي ترتبط بشكل متزايد بمرض الزهايمر، والذي يشار إليه أحيانًا باسم مرض السكري من النوع الثالث. من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهو ما قد يوقف تقدم مرض الزهايمر.

والأساليب الغذائية مثل النظام الغذائي الكيتوني والنظام الغذائي المتوسطي أظهرت فوائد محتملة في إدارة مرض باركنسون. وقد تلعب هذه الأنظمة الغذائية، التي تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، دورًا في تعديل المرض من خلال محور الأمعاء والدماغ. كما يمكن للصيام المتقطع، تقليل الالتهاب وخفض الوزن مما يبطئ أيضًا من تقدم مرض باركنسون أو يخفف من بعض الأعراض.