شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) واضطراب طيف التوحد (ASD) هما النوعان الأكثر شيوعًا من اضطرابات النمو العصبي، وهي حالات تتطور أثناء الطفولة وتؤثر على كيفية التعلم والتفكير والتواصل والتصرف، ويمكن أن يؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد على حياتك الشخصية والاجتماعية والمدرسية والعملية وفقا لما نشره موقع health.

ويؤثر اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في المقام الأول على الانتباه والاندفاع، ما قد يؤدي إلى الرفض الاجتماعي. يؤثر اضطراب طيف التوحد بشكل مباشر على التواصل والتفاعل الاجتماعي، ما قد يمنعك من تطوير العلاقات والحفاظ عليها حيث قد تكون غير قادر على تعديل سلوكك وفقًا لمختلف المواقف الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد هما أكثر اضطرابات النمو شيوعًا، إلا أنهما يختلفان من حيث الانتشار والشدة وتوقيت ظهورهما وكيفية تشخيصهما وكيفية علاجهما.

اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة هو اضطراب النمو العصبي الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة والذي يمكن أن يستمر حتى مرحلة البلوغ.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الاختلافات في المزاج، وانخفاض الوزن عند الولادة، وتاريخ إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، والتعرض للسموم التي تضر بالجهاز العصبي، أو العدوى، أو التعرض للكحول أثناء وجود الطفل في الرحم، وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورًا في تطور اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

تشمل عوامل الخطر للإصابة باضطراب طيف التوحد وجود شقيق مصاب بالتوحد، أو وجود حالات وراثية أو كروموسومية معينة، أو التعرض لمضاعفات عند الولادة، أو الولادة لوالدين أكبر سنًا.

التشخيص

وعلى الرغم من إمكانية تشخيص كلا الاضطرابين لدى الأطفال، إلا أنه يمكن التعرف على أعراض اضطراب طيف التوحد في وقت مبكر. ويمكن ملاحظة علامات التوحد عندما يبلغ الطفل من العمر 12 إلى 24 شهرًا. ويمكن ملاحظة علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في البداية في أول 12 عامًا من العمر، على الرغم من أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غالبًا ما يتم تشخيصه عندما يكون الطفل في المدرسة الابتدائية.

يرجع هذا الاختلاف في العمر عند التشخيص إلى الاختلافات في أعراض الحالات. يمكن التعرف على مرض التوحد لدى الرضع الذين لا يصلون إلى مراحل نموهم في التواصل أو التفاعل الاجتماعي أو المهارات الحركية والإدراكية.

في هذه الأثناء، يتم التعرف على اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في أغلب الأحيان عندما يبدأ الطفل في المدرسة الابتدائية، لأن هذا هو الوقت الذي قد يكون فيه عدم الانتباه أكثر وضوحًا وإعاقة. إذا تم تشخيص الطفل باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في وقت مبكر، مثل مرحلة ما قبل المدرسة، فإن العرض الرئيسي الذي يؤدي إلى التشخيص هو فرط النشاط عادةً.

وقد تكون الأعراض المرتبطة بالتوحد أكثر وضوحًا أيضًا، مثل تأخر اللغة والمهارات الاجتماعية.

ويمكن أن تظهر أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بطرق قد يعتبرها البعض سلوكيات طبيعية عند الأطفال الصغار، مثل النشاط الحركي المفرط، لذلك قد يكون هناك تأخير في التشخيص.

خيارات العلاج لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد ليست متماثلة

في حين أنه من الممكن إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد من خلال الأدوية، إلا أن علاجات العلاج المستمرة تختلف بشكل كبير.

يمكن علاج الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالعلاج السلوكي ، ويمكن لمقدمي الرعاية الخضوع لتدريب على إدارة السلوك لمساعدة أطفالهم على التكيف. يمكن للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إدارة أعراضهم بالعلاج النفسي (العلاج بالكلام) وتدريب المهارات. في جلسات العلاج الخاصة بهم، يمكن للأطفال والبالغين تعلم المهارات التنظيمية وتقنيات التهدئة.

علاج اضطراب طيف التوحد أكثر تنوعًا. يتضمن علاج اضطراب طيف التوحد تعلم المهارات الاجتماعية والتواصلية واللغوية. قد يساعدك مقدم الرعاية الصحية العقلية على تقليل السلوكيات التي تتداخل مع الأداء اليومي وتعلم مهارات الحياة للعيش بشكل مستقل.

قد يتضمن علاج اضطراب طيف التوحد تحليل السلوك التطبيقي، حيث يشجع المعالجون السلوكيات والمهارات التي ستساعدك على التعامل مع اضطراب طيف التوحد، قد تتضمن أشكال أخرى من العلاج، بما في ذلك علاج النطق واللغة، والعلاج المهني ، والعلاج السلوكي المعرفي.