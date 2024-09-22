شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج التهاب الجلد الدهني.. منها العلاج بالضوء والان مع تفاصيل الخبر

يعد التهاب الجلد الدهني حالة جلدية التهابية تسبب تورمًا وقشورًا وطفحًا جلديًا مثيرًا للحكة على فروة الرأس والوجه وأجزاء أخرى غنية بالزيوت في الجسم، وتمر الأعراض بفترات من النشاط (التوهجات) والهدوء، ما يعني أنه سيكون لديك فترات تكون فيها الأعراض نشطة وفترات لا تعاني فيها من أي أعراض على الإطلاق، وفقا لما نشره موقع health.

وهذه الحالة شائعة في فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك مرحلة الرضاعة (خلال الأشهر الستة الأولى من العمر)، أو المراهقة، أو في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا. ويمكن أن تكون الحالة غير مريحة للغاية وتؤثر على صورتك الذاتية وجودة حياتك. و تساعد العديد من العلاجات في تحسين الأعراض وتقديم الراحة مثل العلاجات المنزلية والأدوية.

الأدوية

يمكن أن تساعد الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب الجلد الدهني في علاج الأعراض وتقليل تكرار النوبات. مثل الشامبوهات أو الكريمات أو المراهم التي تحتوي على حمض الساليسيليك واليوريا في إزالة القشور وغالبًا ما تكون هذه العوامل متاحة بدون وصفة طبية،

العوامل المضادة للفطريات الموضعية: تتوفر الكريمات والمراهم والشامبو المضادة للفطريات بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية، ويمكنك استخدامها عدة مرات في اليوم.

العلاج بالضوء

عندما لا تعطي العلاجات نتائج، قد يفكر أطباء الجلد (الأطباء المتخصصون في حالات الجلد) في العلاج بالضوء ويتضمن ذلك تعريض بشرتك المصابة بانتظام للأشعة فوق البنفسجية (UV)، والتي تعمل على استجابة جسمك للالتهابات. يمكن أن يخفف العلاج بالضوء الحكة ويزيل بقع الجلد تدريجيًا.

الطب التكميلي والبديل

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن وضع زيت شجرة الشاي بانتظام على فروة الرأس أو الجلد المصاب يمكن أن يساعد في علاج التهاب الجلد الدهني.

العلاجات المنزلية

يمكن أن يكون اتباع عادات نمط حياة معينة ومحاولة استخدام العلاجات المنزلية وسيلة إضافية لعلاج التهاب الجلد الدهني. وتشمل هذه ما يلي:

استخدم صابونًا لطيفًا وخاليًا من العطور.

ضع المرطبات والمراهم مباشرة بعد الاستحمام.

تجنب الكحول أو المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية والتي قد تسبب تهيج الجلد.

الحد من التعرض للحرارة والشمس، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور النوبات.

ارتدِ القبعات واستخدم واقيًا من الشمس مصنوعًا من أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، وهما أقل عرضة لتهيج الجلد.

تقليل التوتر من خلال استراتيجيات مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.

التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الأعراض لديك ثم تجنب تلك الأسباب.