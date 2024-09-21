شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الانتفاخ بعد تناول السلطة؟.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

لقد مررنا جميعًا بهذا الشعور غير المريح بالانتفاخ بعد تناول طبق من السلطة، وقد يكون هذا الأمر غريب، لأن السلطات ترتبط عادةً بفوائدها الصحية، ولكن كما يشير خبراء الصحة، فإن الطريقة التي نعد بها طبق السلطة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الهضم لدينا، فإذا كنت تشعر بالانتفاخ في كل مرة تتناول فيها سلطة، فيجب أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب هذا الشعور غير المريح، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

لماذا تؤدي السلطات النيئة إلى الانتفاخ؟

وفقًا للخبراء، فإن النباتات، على عكس الاعتقاد السائد، ليست كائنات سلبية، فهي تتنفس وتتفاعل وحتى تدافع عن نفسها، وعندما يتم قطع النباتات أو إتلافها، فإنها تطلق مواد كيميائية نباتية، وهي مركبات غازية تعمل كإشارة تحذير للنباتات الأخرى، ويمكن أن تساهم هذه المواد الكيميائية النباتية في الانتفاخ عند استهلاكها بكميات كبيرة.

هل يجب التوقف عن تناول السلطة لتجنب الانتفاخ؟

تعتبر السلطات من الوجبات الصحية الرائعة التي يمكن إضافتها لأى نظام غذائي صحي، ولكن إذا كنت تعاني من الانتفاخ بعد تناولها، فهناك طرق لحل المشكلة دون تفويت هذه الوجبة المنعشة تمامًا، ولتخفيف هذه المشكلة، يقترح خبراء التغذية طهي الخضروات المستخدمة في السلطة على البخار، حيث يساعد الطهي على البخار في تكسير جدران الخلايا النباتية، مما يسهل على إنزيمات الجهاز الهضمي معالجتها وهضمها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز الطهي على البخار التوافر البيولوجي لبعض العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

وهذا يشمل الخضروات مثل الخيار، والطماطم، والجزر، والبنجر، والقرع، والبطاطا الحلوة.

يمكنك أيضًا تعزيز طعم الخضروات المطهوة على البخار بقليل من الملح والفلفل والأعشاب مثل الريحان والزعتر، بالإضافة إلى القليل من عصير الليمون.

طهي الخضروات الورقية

قُم بسلق الخضروات الورقية، حيث يساعد ذلك على الهضم الجيد وامتصاص العناصر الغذائية، وغالبًا ما يُثار الجدل حول أن طهي الخضروات يؤدي إلى تدمير العناصر الغذائية، ومع ذلك، من الأفضل تناول الخضروات المطبوخة جزئيًا والتي يسهل هضمها بدلاً من المعاناة من الانتفاخ وسوء امتصاص العناصر الغذائية عند تناولها نيئة، ومن خلال دمج هذه التغييرات البسيطة في تحضير السلطة، يمكنك تقليل مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والاستمتاع بالفوائد الكاملة لنظام غذائي صحي.