احمِ قلبك بـ 3 أكوب من القهوة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهر بحث صيني جديد، أن تناول القهوة والكافيين يومياً باعتدال، يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي. ووجد الباحثون أن استهلاك ثلاثة أكواب من القهوة يومياً، ما يعادل 200 إلى 300 ملغ من الكافيين، يوفر أكبر حماية للأفراد غير المصابين بأمراض القلب.

الدراسة، التي أجراها فريق من جامعة سوتشو، شملت بيانات نحو 172 ألف شخص، وأشارت إلى أن من يستهلكون 200-300 ملغ من الكافيين يومياً يقل لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب الأيضية بنسبة 48.1%، كما سجلت الدراسة انخفاضاً بنسبة 40.7% لدى من يستهلكون 100 ملغ فقط.

بشكل عام، كان تناول القهوة مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مما يشير إلى فوائد الاستهلاك المعتدل للقهوة.

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