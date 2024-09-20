شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ممنوعة لمرضى مقاومة الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

مقاومة الإنسولين حالة مرضية نتيجة لزيادة إنتاج الجسم للأنسولين، ما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، وقد تكون سببا في التعرض للإصابة بمرض السكرى من النوع الثاني.

وقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، بعض الأطعمة الممنوعة لمرضي مقاومة الأنسولين، ومنها:

- المشروبات عالية السكر

أي مشروب يحتوي علي نسبة عالية من السكريات مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة تعتبر ممنوعة، لأنها تتسبب في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، وقد يتسبب في التعرض لبعض المضاعفات الصحية.

- الأطعمة عالية الأملاح والتوابل

تحتوي هذه الأطعمة علي كميات كبيرة من الصوديوم الذي يزيد من فرص إرتفاع ضغط الدم، الذي يعرض الشخص للكثير من المضاعفات الصحية.

- المعجنات

تحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن تزيد من نسبة الجلوكوز في الدم، ولذا يجب تجنبها.

- الحليب كامل الدسم

الدهون بشكل عام تسبب الكثير من المضاعفات الصحية، وأيضا تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، كما أن الحليب يحتوي علي الكربوهيدرات والدهون التي تسبب مقاومة الأنسولين.

- الفواكه المجففة

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات، وهي تحتوي على نسبة عالية من مؤشر نسبة السكر في الدم والدهون، ما يتسبب في ارتفاع فوري في نسبة السكر في الدم.