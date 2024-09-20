شكرا لقرائتكم خبر عن بحيل نفسية بسيطة.. اجعل طفلك متوازن الفكر وبعيدًا عن التطرف والان مع تفاصيل الخبر

كلما كان الأمر متطرفًا كان صعبًا ولا يمكن التعامل معه، ففكر الطفل منذ الصغر هو عجينة لينة يمكن تشكيلها بطريقة بسيطة وسهلة، وببعض الحيل النفسية يمكن من خلالها حمايته من كل الأنماط السيئة في المجتمع مثل التطرف والشذوذ وغيره.

وقالت الدكتورة أمنية رأفت، استشارية النفسية بقصر العيني إنه لابد من الاهتمام بتربية مخ الطفل وعقله جيدًا قبل تربيته تربويًا وتعليميًا، وذلك ليصبح إنسانًا فعالاً قادر على اتخاذ القرارات وقادر على أن يكون متوازنًا معتدلاً في الفكر والتعامل.

إرشادات نفسية توضحها الدكتورة أمنية مؤكدة أن التعامل مع الطفل الصغير نفسيًا ويجب أن يكون بشكل محكم وسليم مرن، وله الكثير من العناصر النفسية كي يكون الطفل متوازنًا بعيدًا عن التطرف:

النقاش والحديث، الحديث هو الوقاية الوحيدة من كل الأفكار السلبية

كرر على مسامع طفلك عبارات نفسية جيدة على الدوام، بقولك انا اسمعك، انا معك، هذه العبارات النفسية تبعث الطمأنينة في داخل الطفل فيحدثك عما يجول بخاطره.

ترك الطفل للألعاب الالكترونية ولمواقع التواصل الاجتماعي يجعله أكثر عرضة للفكر المتطرف غير المتزن أو العقلاني لذا حدد ساعات ونوعيات المحتوى الذي يشاهده في تلك الوسائل.

كلما كان الأبوين متزنين وعاقلين لا يوجد تطرف في فكرهما كلما كان الطفل كذلك بالتجربة العملية أكثر قدرة على الاتزان الفكري والحياة.

لابد من عدم نهر الطفل أو الغضب عليه عند سؤاله سؤالا محرجا أو سؤال متخصص أو سؤال مفاجئ أو أحد الأسئلة التي يتحرج الأبوين من الحديث عنها.

اجب طفلك على أسئلته كن متحدثا معه على الدوام، لا تترك لطفلك سؤال دون جواب، ابحث وقم بالإجابة عليه لأن الطفل الذي لا يجد إجاباته عند أبويه يبحث عن الإجابة في أماكن أخرى قد لا تكون آمنة.

تخير لطفلك مصادر المعلومات الجيدة والسليمة قبل أن يقع فريسه لمن يتلاعب بعقله أو صحته النفسية.

كلما تمتع الطفل بصحة نفسية كان أكثر قدرة على الاتزان والاعتدال والإدراك السليم ، وكلما كان أكثر بعدا عن التطرف والمبالغة.

الثقة في النفس أحد أهم السمات النفسية التي يجب أن يتمتع بها طفلك فكون داعما له ومد له يد العون ويد الثقه على الدوام.

كرر لطفلك هذه العبارات أن أثق بك، أنا أثق بفكرك، أنا أثق في معلوماتك.

ابحثا سويا عن المعلومات الصحيحة وإجابات الاسئلة الشائكه، من شأن هذا الأمر أن يعزز الصحة النفسية لدى طفلك ويجعله أكثر ثقه وإتزان.