شكرا لقرائتكم خبر عن غير الأكل.. الكركم صيدلية متكاملة فى منزلك.. استخدامات طبية لا تتخيلها والان مع تفاصيل الخبر

التوابل الذهبية، المعروفة أيضًا باسم الكركم، هي من التوابل الأساسية في كل مطبخ ومعروفة بفوائدها العلاجية، ومن المثير للاهتمام أن هذه التوابل وفوائدها تمتد إلى ما هو أبعد من المطبخ، فقد تم استخدام هذه التوابل على نطاق واسع في علاج بعض الحالات الصحية البسيطة نظرًا لخصائصها العلاجية، حسبما أفاد موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 5 طرق ذكية يمكنك من خلالها أيضًا استخدام الكركم خارج نطاق الطهي

علاج مضاد للالتهابات

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وفي الواقع، من علاج آلام المفاصل إلى تقليل آلام المعدة أو عدم الراحة إلى علاج أي شكل من أشكال الالتهابات الخارجية أو الداخلية، يمكن أن تعمل هذا التوابل كأفضل علاج طبيعي.

ويمكن استخدام الكركم كعلاج موضعى للالتهابات عن طريق خلط مسحوق الكركم مع العسل أو زيت جوز الهند ووضعه على العضلات المؤلمة أو المناطق الملتهبة، أو مزج ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ أو الماء وإضافة القليل من الفلفل الأسود والعسل والزنجبيل للمساعدة في تخفيف الألم الناتج عن الالتهاب.

الكركم للعناية بالبشرة

منذ العصور القديمة، تم استخدام الكركم في العديد من العلاجات المنزلية لعلاج مشاكل الجلد وأمراضه، حيث أن للكركم تأثيرات في تفتيح البشرة وعلاج العدوى والحساسية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الحساسية أو المضادات الحيوية، ولصنع قناع وجه بسيط من الكركم، اخلطي مسحوق الكركم مع دقيق الأرز واللبن والعسل لتكوين عجينة، وضعيها على وجهك واتركيها لمدة 10-15 دقيقة، ويمكن أن يساعد هذا القناع في تفتيح البشرة وتقليل حب الشباب وتهدئة البشرة المتهيجة.

مبيض طبيعي للأسنان

قد يبدو هذا غريبًا، لكن الكركم يمكن أن يعمل كعلاج لمشاكل الفم من خلال تقليل التهاب اللثة وكذلك المساعدة في تبييض الأسنان، في الواقع، يتم استخدام الكركم كمبيض طبيعي للأسنان بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، فقط اصنع عجينة عن طريق خلط مسحوق الكركم مع زيت جوز الهند وفرك أسنانك به، واتركه لمدة 5-6 دقائق، ثم قم بتنظيفه باستخدام معجون عادي، ويمكن أن يساعد هذا العلاج الطبيعي البسيط في تقليل طبقة البلاك، ولكن تذكر أن تشطف أسنانك جيدًا، حيث يمكن أن يترك الكركم صبغة صفراء مؤقتة على أسنانك.

منظف الكركم

يتمتع الكركم بخصائص مضادة للبكتيريا ممتازة يمكن أن تعمل كمنظف منزلي طبيعي وغير سام، ويمكن استخدامه لإبعاد الآفات والعدوى، فقط امزج مسحوق الكركم مع صودا الخبز والليمون والخل والماء لتكوين مزيج، واستخدم هذا الخليط لتنظيف الأسطح في مطبخك وحمامك، حيث تساعد خصائص الكركم المضادة للبكتيريا في التطهير، بينما تضيف صودا الخبز تأثيرًا كاشطًا لإزالة الأوساخ، وتأكد من شطف الأسطح جيدًا لتجنب أي بقايا صفراء متبقية.

صبغة شعر طبيعية

قد يبدو هذا غريبًا، لكن يمكن استخدام الكركم كصبغة طبيعية للشعر، خاصة لأولئك الذين يبحثون عن لون ذهبي خفيف، فقط اخلطي مسحوق الكركم مع عامل ترطيب مثل زيت جوز الهند أو الزبادي وضعيه على شعرك، واتركيه لمدة 30-60 دقيقة قبل الشطف، يمكن أن تضيف هذه الطريقة صبغة ذهبية مؤقتة للشعر الأشقر أو الفاتح اللون وقد تساعد في ترطيب وتغذية شعرك، علاوة على ذلك، إذا كنت تريدين لونًا أسود أو بنيًا طبيعيًا، قومي بتحميص الكركم على مقلاة حتى يتفحم واخلطي هذا المسحوق بزيت جوز الهند، وطبقيه على شعرك واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسليه بالماء، وفي اليوم التالي اغسليه بشامبو خالٍ من المواد الكيميائية.