احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الشخص النرجسي هو فرد يعاني من حب مفرط لذاته، يتسم بالتلاعب العاطفي والرغبة في السيطرة على الآخرين. يمكن أن يكون وجوده في حياتنا مدمراً، حيث يسعى دائماً لجعل الآخرين يشعرون بالدونية، بينما يحاول هو تعزيز شعوره بالأهمية.

لحماية نفسك من النرجسي، وبحسب (فوربس)، يجب أولاً أن تدرك أن تصرفاته تعكس عدم نضجه العاطفي. حاول أن تتخيل وجود جدار يفصل بينك وبينه، مما يمنع انتقاداته من التأثير عليك. قلل من التواصل معه قدر الإمكان، وإذا تحدثت معه، لا تُبدِ ردود فعل قوية، حيث إن التجاهل هو أسلوب فعال لإزعاجه.

تعلم أن تقول «لا» دون الحاجة لتبرير ذلك، وكن حازماً في مواقفك. تجنب التهديدات الفارغة، وركز على سلوكياته بدلاً من مشاعرك، فهذا سيعزز من موقفك. وضْع حدودٍ واضحة سيساعدك على حماية نفسك، واحتفظ بمساحة لنفسك بعيداً عن تأثيراته السلبية.

تذكر أيضاً، أهمية حب نفسك، فالنرجسي قد يظهر لك كعائق، لكنه في الحقيقة فرصة لتطوير ثقتك بنفسك. لا تتعاطف معه، فهو لن يتغير، وحافظ على تركيزك على أهدافك الشخصية لتجنب انحراف مسارك.

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