شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة غنية بالحديد.. احرصى عليها فى فترة الحمل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيناس البناالجمعة، 20 سبتمبر 2024 03:00 ص
من المهم تناول الطعام الصحي أثناء الحمل، والتأكد من وصول جميع العناصر الغذائية الحيوية إلى الجسم، مما يغذي الأم وطفلها، ويعد اتباع نظام غذائي غني بالحديد أمرًا بالغ الأهمية، يمكن أن يعزز مناعة الأم ويحمي الطفل.
البنجر
وفقا لموقع هيلث سايد نستعرض أطعمة غنية بالحديد وهي ضرورية للنساء الحوامل.
الفاصوليا
البنجر غني بمضادات الأكسدة والألياف وحمض الفوليك، يمكنك تناوله في السلطات أو العصائر أو الخضراوات.
الحمص
تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من البروتين والألياف وحمض الفوليك، ويمكن إضافته إلى السلطات.
السبانخ
الحمص مصدر ممتاز للبروتين والألياف وحمض الفوليك، ويمكن تناولها في الحمص أو السلطات أو كوجبة خفيفة.
أوراق الحلبة
تعد السبانخ مصدراً غنيًا بحمض الفوليك والكالسيوم والألياف، يمكنك أيضًا تحضير طبق منفصل من السبانخ.
الحلبة غنية بحمض الفوليك والكالسيوم والألياف، وهي ضرورية أثناء الحمل.الصويا
الرمان
تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والأيزوفلافون، ويمكن إضافتها إلى الأطعمة المقلية أو تحويلها إلى كباب الصويا.
الرمان هو فاكهة غنية بالحديد أيضًا، يلعب محتوى فيتامين C الموجود في الرمان دورًا مهمًا في تعزيز امتصاص الحديد، يمكن أن يكون استهلاك بذورالرمان أو شرب عصير الرمان الطازج طريقة لذيذة لرفع مستويات الهيموجلوبين لديك، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الرمان مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة.
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