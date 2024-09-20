شكرا لقرائتكم خبر عن استغل الويك إند ونام كويس.. دراسة تكشف فوائد النوم فى الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

النوم المنتظم يعد من الأمور التي تحمي الجسم والعقل من التعرض لأى أضرار، فعندما نستيقظ بعد نوم عميق لمدة 7-8 ساعات على الأقل، يشعر الجسم بالتجدد والنشاط، ومع ذلك، خلال أيام الأسبوع، يمكن لجداول العمل وساعات العمل الطويلة أن تشغل وقتًا من جدول نومنا، لذا، تأتي عطلات نهاية الأسبوع لإنقاذنا، فطوال اليوم يكون النوم والقيلولة ضرورة وفقا لموقع hindustantimes.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في مختبر الدولة الرئيسي للأمراض المعدية التابع للمركز الوطني لأمراض القلب والأوعية الدموية في مستشفى فوواي في بكين بالصين، أن الحصول على قسط إضافي من النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن يحسن صحة القلب.

موضحة الدراسة، أنه عندما ننام خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإننا نتعرض لخطر أقل للإصابة بأمراض القلب بنسبة 19% .

أجريت الدراسة الطويلة على 90.903 مشاركًا وتمت دراسة أنماط نومهم لمدة 14 عامًا، واستندت الدراسة إلى المقارنة بين مجموعتين - مجموعة استردت النوم المفقود خلال عطلة نهاية الأسبوع، والمجموعة الأخرى التي لم تفعل ذلك، بعد 14 عامًا، لوحظ أن الأشخاص الذين ينامون خلال عطلات نهاية الأسبوع هم أقل عرضة بنسبة 19 % للإصابة بأمراض القلب مثل قصور القلب والرجفان الأذيني والسكتة الدماغية.

ما هي العلاقة بين النوم وصحة القلب؟؟

النوم التعويضي خلال عطلة نهاية الأسبوع له عوامل وراثية ، وهذا بدوره يساعد في المساهمة في صحة القلب، كما أن نمط النوم الجيد له فوائد نفسية والتي بدورها يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب بشكل كبير، يمكن أن يساعد النوم أيضًا في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وضغط الدم، كما أن الاختيارات الغذائية الصحية وانخفاض خطر السمنة تساهم بشكل أكبر في أنماط النوم الصحية.