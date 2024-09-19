شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول هذا المشروب يوميًا يقلل خطر الإصابة بالنوبة القلبية إلى النصف والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الكثير منا يومهم بفنجان من القهوة الساخنة، فهى تساعد على تجدد نشاط الجسم والعقل، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن عدم تناول القهوة في الصباح، وخاصة بمجرد الاستيقاظ، قد يجعلهم يشعرون بالخمول، وبصرف النظر عن حقيقة أن القهوة تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتحفيزها، فإن لها العديد من الفوائد الصحية المرتبطة بها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بنسبة 50% تقريبًا، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي السريرية، ومن جانبه، قال المؤلف الرئيسي تشاوفو كي من كلية الطب في سوتشو "إن تناول ثلاثة أكواب من القهوة، أو 200-300 ملج من الكافيين، يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الأيضية المتعددة لدى الأفراد الذين لا يعانون من أي مرض قلبي أيضي.

فيما يلى.. الفوائد الصحية المحتملة لشرب القهوة:

يرتبط تناول القهوة باعتدال، أي ما يعادل 3 إلى 4 أكواب يوميًا، بالعديد من الفوائد الصحية نظرًا لمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، بما في ذلك البوليفينول، والعناصر الغذائية الأساسية، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، وقد أظهرت الدراسات أن تناول القهوة يمكن أن يحسن وظائف المخ، مما يؤدي إلى زيادة الذاكرة والتركيز.

كما يحفز الكافيين الموجود في القهوة الجهاز العصبي المركزي، مما يرفع الحالة المزاجية ويقلل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، وقد تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

وأثبتت الدراسات وجود علاقة بين شرب القهوة وانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وقد ارتبط الاستخدام المنتظم للقهوة بانخفاض احتمالات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والذي يرجع جزئيًا إلى زيادة حساسية الأنسولين، وتساهم مكونات القهوة من مضادات الأكسدة في التأثيرات الإيجابية على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية.

وتشير نتائج أخرى أيضًا إلى أن شاربي القهوة يميلون إلى أن يكون لديهم خطر أقل قليلاً للإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الكبد وسرطان القولون والمستقيم، حيث تساعد القهوة على تحسين صحة الكبد من خلال تقليل فرص الإصابة بأمراض وتليف الكبد، وكذلك الكبد الدهني، ولكن يجب تناول القهوة باعتدال لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى آثار غير مرغوب فيها مثل زيادة العصبية واضطرابات النوم وزيادة معدل ضربات القلب.

ما هو أفضل وقت لتناول القهوة حتى تعمل بشكل فعال على الجسم؟

يعتمد أفضل وقت لتناول القهوة على الإيقاع اليومي الطبيعي للجسم، بشكل عام، يبلغ هرمون الكورتيزول، الذي يحث الناس على الاستيقاظ والنشاط، ذروته بين الساعة 8 صباحًا و9 صباحًا، وبالتالي، فهو وقت سيئ لتناول القهوة لأن التأثير المنبه للقهوة يمكن أن يزيد من مستوى الهرمون ويجعلك تشعر بالتوتر.

يجب تناول أول كوب من القهوة بين الساعة 9:30 و11:30 صباحًا، وخلال هذا الوقت تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، مما يمنع الكافيين من تعطيل الدورات الطبيعية للهرمونات ولكنه يوفر الطاقة، وإذا شعرت بالخمول في فترة ما بعد الظهر، فإن تناول الكوب الثاني بين الساعة 1 إلى 3 ظهرًا سيحسن التركيز.