الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل ستة آلاف حالة إصابة بجدري القرود منذ بداية العام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت مقاطعة “كيفو الجنوبية” بجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يقرب من 6 آلاف حالة منذ بداية العام الحالي 2024 ، ما يمثل أكثر من ربع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السلطات المحلية في بيان لها, إن التحدي الأول الذي تواجهه الجهات المعنية في كيفو الجنوبية هو التشخيص، وذلك بسبب عدم توفر الاختبارات المعملية ما ترتب عليه اختبار قرابة 40% فقط من الحالات المشتبه في إصابتها بمرض “جدري القردة.

وأضافت أنه تأمل أن تتمكن من إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق في أكتوبر المقبل فيما يعد سباقًا حقيقيًا مع الزمن.

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