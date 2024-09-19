“مستشفى التخصصي” يختتم مشاركته في قمة C3 العربية الأمريكية للرعاية الصحية في نيويورك لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مشاركته في قمة C3 العربية الأمريكية للرعاية الصحية لعام 2024 في نيويورك، بصفته شريكًا استراتيجيًا ورئيسًا للجنة العلمية في القمة، ومسهمًا رئيسيًا في توجيه النقاشات حول مستقبل الرعاية الصحية بما في ذلك التقنية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطب الدقيق، وسبل معالجة أبرز التحديات الصحية العالمية، مما يعزز مكانته الرائدة في الابتكار والتحول في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال القمة، تلقى نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور بيورن زويغا، جائزة “الابتكار الصحي العالمي والتحول المؤثر” لعام 2024، تقديراً لالتزام الدكتور زويغا والتخصصي بتعزيز رعاية المرضى من خلال ابتكار حلول تحسن الوصول إلى الرعاية الصحية، وتقلل تكاليف العلاج، وتعزز استدامة خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

وضمن أعمال القمة، قاد عدد من قيادات المستشفى، من بينهم الدكتور بيورن زويغا، والمدير التنفيذي للأبحاث والابتكار الدكتور إدوارد كبلر، ورئيس برنامج زراعة القلب ومدير برنامج الروبوتات والجراحة طفيفة التوغل الدكتور فراس خليل، والمدير التنفيذي لمركز طب الجينوم الدكتور صلاح الباز، عدة جلسات ناقشت أحدث التقنيات الطبية، وقدمت رؤى عكست تقدم التخصصي في مجال الطب الدقيق، مع التركيز على دمج الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وأدوار تقنية تسلسل الجينوم الكامل (WGS) في تشخيص الأمراض النادرة وتعزيز الرعاية الشخصية.

وأُدرجت هذا العام قمة C3 العربية الأمريكية للرعاية الصحية رسميًا في دليل الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول اجتماع رسمي يتناول موضوع الرعاية الصحية خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية يجمع قادة الأعمال وصناع السياسات والمتخصصين في الرعاية الصحية من العالم العربي والولايات المتحدة، حيث تناولت مجموعة من المواضيع البارزة، من بينها تصورات لتصميم المركز الطبي المستقبلي، والتعليم المبكر لتطوير الرفاهية الشاملة، ووسائل الكشف المبكر عن السرطان، وإستراتيجيات الرعاية المتكاملة لتحقيق تحول إيجابي في صحة الأم.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” (Finance Brand) لعام 2024، كما صُنف في العام ذاته من بين أفضل 250 مستشفى في العالم من قبل مجلة نيوزويك . (Newsweek)

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