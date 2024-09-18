شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بسيطة للتمتع بصحة نفسية جيدة والان مع تفاصيل الخبر

التمتع بالصحة النفسية الجيدة أمر ليس صعب المنال، ويعانى الكثير بسبب ضغوط الحياة والضغوط النفسية من بعض الاضطرابات النفسية مختلفة الشدة من حالة إلى أخرى ومن درجة استعداد لأخرى.

وقال الدكتور عادل سلطان استشارى الصحة النفسية فى قصر العينى إن التمتع بالصحة النفسية الجيدة أمر سهل إذا اتبع الإنسان مجموعة من القواعد الحياتية اليومية التى لا يحيد عنها أبدا منها..

النوم الجيد بعدد ساعات جيدة وخلال ساعات الليل دون أن تخللها أى اضطرابات مثل تقطع النوم أو الأرق.

النظام الغذائى يتحكم بشكل كبير فى نفسية الإنسان هذا ما لا يعيه البعض فالحالة النفسية ترتبط كثيرا بطبيعة ونوعيات الطعام التى تتناولها فإذا كنت تتناول طعاما صحيا يعتمد على الخضراوات والبروتين كان ذلك له التأثير على المخ والعقل والنفسية بالإيجاب.

الحركة والتحرك أمر فى غاية الأهمية للتمتع بالصحة النفسية فهو ليس أمرا جسديا أو رياضيا فقط كما يعتقد البعض بل إنه يعزز الصحة النفسية ويعدل المزاج.

ممارسة كل التقنيات النفسية السليمة التى تساعدك على الاسترخاء والهدوء والتخلص من التوتر والقلق، ومن أهمها تمارين التنفس وتمارين الاسترخاء وتمارين اليقظة الذهنية وتمارين التأمل.

ممارسة تمارين رياضية فعالة تقلل من حالة التوتر والعصبية منها تمارين التمدد والمقاومة وتمارين الإطالة.

الاهتمام بمراجعة الطبيب المختص كلما شعر الإنسان باضطراب نفسى، وعدم إهمال مثل هذه الأعراض حتى وإن كانت بسيطة.