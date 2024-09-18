شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأعراض الخطيرة يسببها إهمال شرب الماء والجفاف والان مع تفاصيل الخبر

يحدث الجفاف الشديد عندما يفقد جسمك سوائل أكثر مما يستقبلها، وقد يتسبب هذا في ظهور أعراض مختلفة اعتمادًا على مدى إصابتك بالجفاف، وقد تشمل الأعراض الخفيفة العطش الشديد وجفاف الفم والبول الداكن اللون، وفي الحالات الأكثر شدة، قد تعاني من الارتباك أو الإغماء أو فشل الأعضاء، وعادة ما تزداد الأعراض الخفيفة سوءًا كلما طالت مدة عدم تلقي العلاج.

أوضح الدكتور عبد الفتاح خضر استشارى أمراض الباطنة العامة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى إيتاى البارود العام، أن الجفاف هو حالة صحية شائعة، وخاصة خلال الأشهر الأكثر حرارة ومعرفة أعراض الجفاف الشديد التي يجب الانتباه إليها أمر مهم لتلقي العلاج في الوقت المناسب.

وأشار إلى أنه قد تكون أعراض الجفاف الشديد في المراحل المبكرة خفية ويمكن التغاضي عنها بسهولة، ولكن الأعراض المبكرة للجفاف تشمل :

العطش المستمر

جفاف الفم

انخفاض إنتاج البول

البول ذو اللون الداكن

جفاف العين

الدوار

خفقان القلب

تقلصات العضلات.

وكشف أنه في أشد مراحل الجفاف، تضعف قدرة الجسم على العمل بشكل سليم بشكل خطير، وتكون هناك حاجة إلى تدخل طبي فوري لاستعادة توازن السوائل ومنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، فيمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى انخفاض ضغط الدم إلى مستوى يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، ومع انخفاض إنتاج البول، يمكن أن تتوقف الكلى أيضًا عن العمل، قد تشمل الأعراض في هذه المرحلة ما يلي:

الهلوسة

الإغماء

نبض سريع وضعيف

تجعد الجلد

إنتاج كمية قليلة أو معدومة من البول

الصدمة وفشل الأعضاء.